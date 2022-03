Carrefour plant 5.000 Ladepunkte bis zum Jahr 2025

Das französische Einzelhandelsunternehmen Carrefour erweitert den Aufbau von Ladeinfrastruktur auf alle seine Filialen. Bis 2025 sollen an über 700 Carrefour-Märkten in Frankreich insgesamt 5.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Betrieb genommen werden.

Zuvor hatte Carrefour bereits Allego beauftragt, bis 2023 an mehr als 200 Standorten in Frankreich insgesamt mehr als 2.000 Schnellladepunkte mit Leistungen zwischen 75 und 300 kW an seinen sogenannten „Hypermärkten“ zu errichten.

Neben den Schnellladepunkten soll es auch eine nicht näher genannte Zahl an 22-kW-Ladepunkten geben sowie einen kostenlosen Service zum Aufladen von leichten Elektrofahrzeugen wie E-Bikes, E-Tretroller und Elektromopeds. Auch die 22-kW-Lader sollen für Kunden mit einer Carrefour-Kundenkarte in der ersten Stunde kostenlos sein. Für die DC-Ladepunkte wird eine solche Regelung nicht erwähnt, diese sind also wohl von Anfang an kostenpflichtig.

Der erste Schnellladestandort soll am 8. April auf dem Parkplatz des Carrefour-Supermarkts in La Chapelle-Saint-Luc in Betrieb gehen. Im Durchschnitt soll jeder „Hypermarkt“ über zehn und jeder andere Supermarkt über fünf Stellplätze mit Lademöglichkeit verfügen – exklusive entsprechender Lademöglichkeiten für E-Zweiräder. Insgesamt sollen es 5.000 Ladepunkte bis zum Jahr 2025 werden: 2.000 Ladepunkte in Kooperation mit Allego und 3.000 weitere Ladepunkte in Kooperation mit Driveco.

carrefour.com