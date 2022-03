eMobility update: Lotus stellt „Hyper-SUV“ vor, Kia EV9 kommt nach Europa, VinFast US-Werk, HPC-Park

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum letzten „eMobility Update“ des Monats! Das sind heute die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität: Kia EV9 kommt auch nach Europa ++ VinFast baut US-Werk in North Carolina ++ Lotus stellt „Hyper-SUV“ vor ++ Neuer E-Transporter Heero ++ Und neue HPC-Ladeparks im Süden ++

#1 – Kia EV9 kommt auch nach Europa

Ende 2021 hatte Kia auf der LA Auto Show mit dem Concept EV9 einen Ausblick auf ein großes Elektro-SUV enthüllt. Nun hat der Hersteller im Rahmen einer Europa-Premiere offiziell bestätigt, dass die Serienversion des EV9 ab 2023 auch auf unserem Kontinent erhältlich sein wird. Als großes Siebensitzer-SUV zielte das EV9 Concept klar auf den amerikanischen Markt.

#2 – VinFast baut US-Werk in North Carolina

Der vietnamesische Elektroauto-Hersteller VinFast hat den Bau seines erstes Werks in den USA angekündigt. Die Fabrik in Chatham County im Bundesstaat North Carolina soll auf einer Fläche von 800 Hektar entstehen. Dort sollen sowohl elektrische Autos als auch Busse sowie die Batterien für beide produziert werden.

#3 – Lotus Eletre: „Hyper-SUV“ mit 441 kW

Die Geely-Marke Lotus hat mit dem Eletre ihr zweites Elektromodell vorgestellt. Das neue Auto wird im Marketing-Sprech als „Hyper-SUV“ bezeichnet und basiert auf einer 800-Volt-Plattform. Nach dem Produktionsbeginn in Wuhan sollen bereits im kommenden Jahr in China und Europa die Auslieferungen beginnen.

#4 – E-Works Mobility zeigt E-Transporter Heero

Das auf die Umrüstung von Bestandsfahrzeugen spezialisierte Unternehmen E-Works Mobility kündigt einen elektrischen Transporter an. Der Heero basiert auf dem Mercedes Sprinter und soll eine Reichweite von 400 Kilometer schaffen. E-Works Mobility, in Ismaning bei München ansässig, bezeichnet sein neues Fahrzeug als den „weltweit stärksten E-Transporter“

#5 – HPC-Ladeparks in Heilbronn & Freiburg

In Baden-Württemberg sind diese Woche einige neue HPC-Ladeparks eröffnet worden: So haben etwa die Pfalzwerke am MediaMarkt in Heilbronn einen Schnellladepark für Elektroautos in Betrieb genommen. Auf dem Parkplatz an der Edisonstraße stehen nun zehn Schnellladepunkte mit je einer Leistung von derzeit bis zu 160 kW zur Verfügung.

