Hydro und Altor steigen bei Elkem-Tochter Vianode ein

Der norwegische Metallproduzent Elkem hat externe Investoren für seine im vergangenen Jahr gegründete Batteriematerial-Tochter Vianode vermeldet. Der norwegische Aluminiumproduzent Hydro und der Investor Altor steigen mit jeweils 30 Prozent bei Vianode ein.

Elkem wird die restlichen 40 Prozent behalten. Der Einstieg von Hydro und Altor unterliegt noch der formellen Zustimmung aller Parteien und behördlichen Genehmigungen.

Gegründet wurde Vianode im vergangenen Jahr zwar als 100-prozentige Tochtergesellschaft von Elkem, doch bereits zu diesem Zeitpunkt teilte der Metallkonzern mit, dass dieser aber offen für Partner sei – man lade „derzeit externe Industrie- und Finanzpartner zur Teilnahme ein“.

Eine Investitionsentscheidung für eine potenzielle Pilotanlage von Vianode im norwegischen Herøya wird noch in der ersten Hälfte des Jahres 2022 erwartet. Diese Anlage soll etwa 100 Mitarbeiter haben und Graphit für mehr als 20.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr produzieren können. Eine potenzielle künftige Großanlage könnte Graphit für mehr als eine Million Elektrofahrzeuge pro Jahr produzieren und die Zahl der Mitarbeiter in Vianode auf rund 300 erhöhen. Die Gesamtinvestitionen in die Pilotanlage und die Vorbereitungen für eine potenzielle Großanlage werden auf rund 209 Millionen Euro geschätzt.

