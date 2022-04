AMG Lithium kurz vor Baubeginn in Bitterfeld-Wolfen

Knapp ein Jahr, nachdem AMG Lithium das Grundstück in Bitterfeld-Wolfen gekauft hat, wird der Bau der geplanten Lithiumhydroxid-Raffinerie konkret: AMG Lithium hat die EPC Group mit der Ausführungsplanung betraut. Schon in den nächsten Wochen soll mit dem Bau begonnen werden.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde der Vertrag mit der EPC Group bereits Ende März von den Geschäftsführern unterzeichnet. Die Ausführungsplanung umfasse „neben den üblichen Finanz-, Zeit- und Qualitätszielen, auch spezielle Umweltziele und die Arbeitssicherheit“, wie AMG Lithium mitteilt. Konkret werden die „weitgehende Vermeidung von Abwässern, Vermeidung von Produktexposition sowie CO2-Reduzierung durch energieeffiziente Verfahren“ genannt.

„Mit unserer Entscheidung für die EPC Group haben wir bewusst ein mittelständisches Familienunternehmen ausgewählt, welches im chemischen Anlagenbau über die notwendige internationale Projekterfahrung verfügt und in der Region gut vernetzt ist“, sagt Stefan Scherer, Geschäftsführer von AMG Lithium.

Scherer und EPC-Geschäftsführer Franz-Josef Willems betonen, dass man bei der engen Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen und Monaten festgestellt habe, „dass wir sehr gut übereinstimmen in der Definition von Zielen und die beiden Teams sich auf deren Umsetzung fokussieren“. Daher beabsichtigen die beiden Unternehmen, auch bei zukünftigen Projekten in Bitterfeld zusammenzuarbeiten.

amglithium.com, epc.com