Fisker plant Entwicklungsbüro in Indien

Der angehende Elektroauto-Hersteller Fisker expandiert nach Indien. Hyderabad im Bundesstaat Telangana wurde als Hauptsitz für Fiskers Aktivitäten in Indien ausgewählt. Die Einstellung von lokalen Mitarbeitern ist bereits im Gange, um den Weg für die Markteinführung des Fisker Ocean und Fisker Pear in Indien zu ebnen.

Die nun in Indien registrierte Tochter heißt offiziell Fisker Vigyan India Pvt Ltd, wie das Unternehmen mitteilt. Derzeit kommt das Unternehmen weltweit auf mehr als 450 Mitarbeiter, bis Ende des Jahres 2022 sollen es in den USA, Europa und nun eben Indien mehr als 800 Angestellte werden. Für Indien spricht Fisker von 200 potenziellen Arbeitsplätzen.

Das Büro in Hyderabad wird mit den Einrichtungen von Fisker für die Technik- und Produktentwicklung in Kalifornien zusammenarbeiten und soll zur Entwicklung von Software und virtuellen Fahrzeugen beitragen.

„Im globalen Rennen um führende technische Talente sehen wir unseren neuen Betrieb in Hyderabad als einen großen strategischen Vorteil“, sagt CEO Henrik Fisker. „Ich möchte auch dem Bundesstaat Telangana für seine Unterstützung danken, die es uns ermöglicht hat, beim Aufbau unserer ersten Operationen einen schnellen Start zu erzielen. Wir freuen uns darauf, den wachsenden Talentpool in Indien zu erschließen.“

In der Mitteilung geht es zwar primär um den Entwicklungsstandort, Henrik Fisker kündigt aber auch den Launch der Modelle Ocean und Pear in Indien an – der Pear soll früheren Angaben zufolge ab 2024 ausgeliefert werden. Ob auch die Vertriebs-Aktivitäten von Hyderabad aus koordiniert werden, wird nicht explizit bestätigt.

Der Start der Serienproduktion des Fisker Ocean ist bekanntlich für den 17. November 2022 geplant. Die Fertigung findet bei Magna in Graz statt.

