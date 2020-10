Magna baut Fisker Ocean in Europa

Der Auftragsfertiger Magna hat eine Kooperation mit Fisker verkündet. Diese beinhaltet auch die Produktion des E-SUV Ocean, die im vierten Quartal 2022 anlaufen soll. Damit ist auch klar, dass der Fisker Ocean nicht auf dem MEB von Volkswagen basieren wird.

Im Sommer war bekannt geworden, dass Fisker Inc. mit Volkswagen über die Nutzung des MEB für die Serienversion des Ocean verhandelt. Henrik Fisker hatte immer wieder angekündigt, dass sich das Unternehmen auf Design, Software und digitale Funktionen der E-Autos konzentrieren wolle, nicht auf die kapitalintensive Produktion. Im August gab Henrik Fisker allerdings an, dass die Gespräche mit VW „pausiert“ worden seien.

Mit der Mitteilung von Magna ist nun aber klar, dass es keine Verhandlungen mit VW mehr geben wird. Der Ocean soll stattdessen die Elektrofahrzeug-Architektur von Magna in Kombination mit dem „Fisker-Flexible Platform Adaptive Design“ (FF-PAD) nutzen. So wollen die beiden Unternehmen eine „eine leichte, aluminiumhybrid basierte FM29-Plattform für den Fisker Ocean schaffen“.

Interessant ist auch: Obwohl Magna ein kanadischer Konzern und Fisker Inc. ein amerikanisches Unternehmen ist, soll der Fisker Ocean „zunächst exklusiv“ von Magna in Europa hergestellt werden. Ein genaues Werk wird in der Mitteilung nicht genannt, Magna betreibt aber eine größere Produktionsstätte im österreichischen Graz.

– ANZEIGE –

Free Best Practices Webinar “eMobility for Retailers – How eDrivers can increase your Revenue” by has·to·be gmbh. Get industry insights, learn how to boost customer experience and loyalty with eMobility infrastructure and how to build up the loyalty of your shoppers. eMobility expert Andreas Blin will host this exceptionally exciting webinar on October 22nd, 11:00 a.m. CET.

Register now for free!