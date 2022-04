Penske bestellt 750 Ford E-Transit

Ford hat eine weitere Großbestellung für seinen Elektrotransporter E-Transit in den USA erhalten. Penske Truck Leasing hat 750 E-Transit geordert, um diese an seine Kunden zu vermieten und verleasen.

Die ersten Exemplare des Ford E-Transit für Penske Truck Leasing sollen in den kommenden Wochen nach Südkalifornien ausgeliefert werden, ehe der E-Transporter im weiteren Jahresverlauf schrittweise auch an anderen Penske-Standorten in den USA eingeführt wird. Die Bestellung erfolge nach einer erfolgreichen Testphase Ende 2021, wie Penske Truck Leasing mitteilt.

„Wir freuen uns, diese neuen Fahrzeuge sowohl als Miet- als auch als Full-Service-Leasingoption für unsere Kunden auf den Markt bringen zu können“, sagt Art Vallely, President von Penske Truck Leasing. „Wir bauen unsere Flotte von Elektrofahrzeugen weiter aus, diversifizieren sie und bieten neue Optionen für Kunden, die nach nachhaltigeren Transportmöglichkeiten suchen.“

Auf die 750 Fahrzeuge aus der aktuellen Bestellung könnten weitere Einheiten folgen: Zu den langfristigen Plänen von Penske gehöre „die Aufnahme weiterer dieser Einheiten“ in das Netzwerk von Miet- und Leasingstandorten in ganz Nordamerika. Einen Zeitplan oder Umfänge der E-Flotte umreißt Penske in der Mitteilung nicht.

Im Januar hatte der US-Einzelhandelskonzern Walmart bei Ford 1.100 Exemplare des E-Transit bestellt . DHL Express wird zudem in diesem Sommer 270 E-Transit in seine britischen Flotte einführen.

Penske Truck Leasing ist ein Unternehmen von Penske Transportation Solutions mit Hauptsitz in Reading, Pennsylvania. Nach eigenen Angaben umfasst die Flotte von Penske Truck Leasing derzeit mehr als 372.000 Fahrzeuge – nicht nur in Nordamerika, sondern auch Südamerika , Europa , Australien und Asien.

