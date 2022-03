DHL Express erweitert britische Flotte um 270 Ford E-Transit

DHL Express wird Medienberichten zufolge in diesem Sommer 270 neue E-Transporter in seine britischen Flotte einführen. Die neuen Ford E-Transit sollen zwischen Mai und September in Betrieb gehen und mehr als 30 Standorte bedienen.

Zu den Standorten, an denen die neuen Fahrzeuge als Teil der Last-Mile-Flotte eingesetzt werden sollen, gehören den Angaben zufolge: London, Manchester, Leeds, Birmingham, Bristol, Southampton Liverpool, Sheffield, Edinburgh und Glasgow. Das Erweiterungsvorhaben des Unternehmens stellt die nächste Phase des Ziels dar, bis 2030 eine zu 100 Prozent elektrische Flotte zu betreiben.

Bereits im Oktober 2021 kündigte DHL an, noch im gleichen Jahr 50 neue E-Transporter einflotten zu wollen. Die 50 Mercedes-Benz eSprinter L2 sollten in Glasgow, Leeds, Manchester, Leicester, Bristol und Southampton eingesetzt werden und auch die Flotte in London ergänzen, wo DHL bereits zuvor E-Transporter in Betrieb genommen hatte.

Die nun neuen 4,25 Tonnen schweren Ford E-Transit für die DHL-Express-Flotte verfügen über eine Reichweite von 140 Meilen (225 Kilometer) sowie eine Nutzlast von etwa 1.000 Kilogramm. Die Aufbauten seien angepasst worden, damit sie für die Fahrer einfach zu bedienen sind und ein hohes Serviceniveau gewährleisten. Zudem sollen die Fahrer Schulungen erhalten.

Um die Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu unterstützen, hat DHL zudem eine „skalierbare“ Infrastruktur entwickelt, zu der auch eigenständige Ladestationen in seinem Servicecenter-Netzwerk gehören. Das Unternehmen betreibt den Angaben zufolge zehn voll integrierte, für Elektrofahrzeuge geeignete Standorte. Drei weitere sollen noch in diesem Frühjahr eröffnet werden. Bis zum Ende des Jahres sind 13 weitere geplant.

businessgreen.com, edelivery.net