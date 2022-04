VW-Partner Gotion liefert Batterien an Geely

Der chinesische Batteriezellen-Hersteller und Volkswagen-Partner Gotion High-Tech hat eine Liefervereinbarung mit Geely New Energy Commercial Vehicle geschlossen. Diese sieht vor, dass Gotion in den Jahren 2022 bis 2024 Batteriezellen für insgesamt rund 126.000 leichte E-Nutzfahrzeuge von Geely wie Minivans und leichte Lastwagen liefern wird.

Konkret wurde der Vertrag über Hefei Gotion, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Gotion, abgeschlossen. Bei der Geely New Energy Commercial Vehicle Group (GCV) handelt es sich um die Nutzfahrzeugsparte des Autobauers, zu der Marken wie Farizon Auto, Hanma Technology, Ouling Auto, Green Intelligent Link und Oneworld Technology gehören.

Um welche Art Batteriezellen es sich bei dem Deal handelt, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Gotion stellt aber unter anderem LFP-Zellen her, die in China weiter verbreitet sind als hierzulande – und aufgrund ihres niedrigeren Preises besonders in Nutzfahrzeugen gefragt sind. Klar ist nur, dass die Liefermenge über die Vertragslaufzeit jedes Jahr gesteigert werden soll.

Zudem ist es nicht der erste Auftrag von GCV bei Gotion: Bereits 2019 wurde ein Rahmenvertrag unterzeichnet – nur Stand Gotion High-Tech vor dem Einstieg von Volkswagen nicht derart im Fokus der westlichen Öffentlichkeit.

