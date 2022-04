Stellantis strukturiert H2-Entwicklung neu

Jean-Michel Billig wird Chief Technology Officer für die Entwicklung von Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen beim Stellantis-Konzern. Zudem erhält Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz eine neue Zuständigkeit rund um das Thema Wasserstoff.

Zunächst zur Personalie Billig: Der ehemalige Geschäftsführer der Naval Group wird diesen Posten bei Stellantis zum 27. Juni 2022 antreten. Als Brennstoffzellen-CTO wird Billig sowohl an Chief Engineering Officer Harald Wester und fachlich an Ned Curic, Chief Technology Officer von Stellantis, berichten.

Jean-Michel Billig hat ursprünglich einen Hintergrund in der Luftfahrtbranche und hat zunächst Helikopter entwickelt, bis er zum CTO von Eurocopter aufstieg. 2012 wechselte er als Executive Vice President Engineering zu Renault, bevor er wieder in die Zulieferer-Branche zu Zodiac wechselte. 2017 wurde er Executive Vice President bei der Naval Group.

„Jean-Michels breites Spektrum an Erfahrungen in der Flugzeug-, Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Schifffahrtindustrie wird dazu beitragen, zusätzliche Ideen einzubringen, um die Ambitionen von Stellantis im Bereich der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Verkäufe zu steigern und das breite Spektrum der Anforderungen an emissionsfreie Mobilität zu erfüllen“, so Stellantis-CEO Carlos Tavares.

– ANZEIGE –



Stellantis teilt zudem mit, dass Opel-CEO Uwe Hochgeschurtz als zusätzliche Aufgabe die weltweite Steuerung der Kommerzialisierung von Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen übernehmen wird. Hochgeschurtz werde „ein engagiertes Team leiten, um die kommerzielle Offensive des Unternehmens zu stärken, wobei der Schwerpunkt zunächst auf dem europäischen Markt liegt“, so Stellantis.

Stellantis bietet bislang Brennstoffzellen-Versionen seiner Transporter Opel Vivaro-e, Citroën ë-Jumpy und Peugeot e-Expert an. In seiner Funktion als Opel-Chef hat Hochgeschurtz der Brennstoffzelle im Privat-Pkw wiederholt eine Absage erteilt. Stellantis betont auch in der Mitteilung, dass sich die Kombination aus Brennstoffzelle und Batterie, wie sie bei den genannten Transportern zum Einsatz kommt, „besonders für die Bedürfnisse von Kunden leichter Nutzfahrzeuge“ eigne.

stellantis.com