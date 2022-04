Amperio baut Ladepunkte für Mobileeee

Das Sharing-Unternehmen Mobileeee hat sich für den Ausbau seiner Angebote in Deutschland für den Ladedienstleister Amperio als Partner entschieden. Kurz gesagt werden künftige E-Carsharing-Standorte von Mobileeee exklusiv von Amperio mit einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur ausgerüstet – ein Teil davon soll öffentlich zugänglich sein.

Mobileeee ist ein bundesweit agierender Experte für regionale e-Mobilitäts-Komplettlösungen mit Sitz in Frankfurt am Main und realisiert Flottenlösungen mit Elektrofahrzeugen über Vermietung, Carpooling und Carsharing. Darunter sind wie berichtet Projekte in Berlin und Wiesbaden.

Amperio wird nicht nur die Installation, sondern auch als CPO den Betrieb der Ladepunkte verantworten. Dabei wird es sich vorrangig um AC-Ladepunkte handeln, die für die Carsharing-Fahrzeuge reserviert sind. Neben diesen exklusiven Monileeee-Ladepunkten sollen als Besonderheit an allen Standorten auch öffentlich zugängliche Ladestationen entstehen. Dabei wird es sich nicht nur um 11-kW-AC-Ladepunkte handeln, sondern auch DC-Lader mit bis zu 120 kW. Dort soll auch die Abrechnung „mit bankbasierten Bezahlmethoden“ möglich sein.

„Amperio hat langjährige Erfahrungen im Bereich Standortanalyse sowie in der Planung und im Aufbau nutzerorientierter Ladelösungen“, sagt Mobileeee-COO Ilker Yilmaz. „Zudem verfügt das Unternehmen über ein eigenes Backend für Abrechnung und Betrieb. Dies macht Amperio für uns zu einem idealen Partner für den geplanten Ausbau unseres Standort-Netzes.“

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mobileee“, sagt Oliver P. Kaul, Gründer und Geschäftsführer von Amperio, hinzu. „Mobileeee hat eines der breitesten und innovativsten Mobility-as-a-Service-Portfolios im Bereich elektrische Mobilität in Deutschland. Gemeinsam machen wir die emissionsfreie Mobilität zu einem reibungslosen Erlebnis.“

amperio.eu