Dana liefert E-Achsen an Lion Electric

Der kanadische E-Nutzfahrzeug-Hersteller Lion Electric hat eine langfristige Vereinbarung mit dem US-Automobilzulieferer Dana Incorporated für die Versorgung mit E-Antrieben für seine Schulbusse sowie mittelschweren und schweren Lkw geschlossen.

Diese umfasst die Lieferung von elektrischen Antriebssysteme, einschließlich E-Motoren, Wechselrichter und Steuerungen sowie Achsen und Antriebswellen für alle Plattformen von Lion Electric, die Dana mitteilt. Konkret geht es um die Plattformen LionA, LionC, LionD, LionM, Lion6 und Lion8. Für letztgenanntes Modell, einen 2019 vorgestellten E-Lkw der Klasse 8, war Dana bereits der „bevorzugte Lieferant“ für das TM4-Direktantriebssystem. Dieses ist auch Teil des aktuellen Deals für die weiteren Plattformen.

„Die Segmente Busse und mittelschwere Lkw gehören zu den am schnellsten wachsenden Segmenten für elektrifizierte Produkte, und wir haben unser Portfolio so entwickelt, dass es eine nahtlose Integration für die Fahrzeuge unserer Kunden ermöglicht“, sagt Ryan Laskey , Senior Vice President von Dana Commercial Vehicle Drive and Motion Systems. „Wir freuen uns, Lion Electric bei seiner Mission zu unterstützen, den Stadtverkehr für Busse und mittelschwere und schwere Lkw zu elektrifizieren.“

Seine Batterien will Lion Electric künftig selbst herstellen, im März 2021 hat das Unternehmen mit dem Bau eines Montagewerks für Akkumodule und -packs im kanadischen Québec begonnen. Die Fahrzeuge sollen im neuen US-Werk in Illinois gebaut werden, das im Mai 2021 angekündigt wurde. In der Mitteilung zum Dana-Deal bekräftigte Yannick Poulin, Chief Operating Officer bei Lion Electric, dass man das Werk im zweiten Halbjahr 2022 in Betrieb nehmen will.

dana.com