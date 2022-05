BMW i Ventures investiert in Mangrove Lithium

BMW steigt über seinen Venture-Capital-Arm BMW i Ventures als Lead-Investor bei Mangrove Lithium ein. Das kanadische Unternehmen hat ein Verfahren entwickelt, mit dem neues und recyceltes Roh-Lithium in Batterie-taugliches Material verwandelt wird.

Die Technologie von Mangrove Lithium soll eine einfach skalierbare und nachhaltige Produktion von Lithium ermöglichen. Das Verfahren mache eine Karbonatanlage überflüssig, heißt es. Dadurch könnten die Betriebskosten und die Zeit reduziert werden, die mit der ersten Umwandlung des Ausgangsmaterials in Lithiumkarbonat verbunden sind. Das entstehende Material könne in jeder Art von Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt werden, so Mangrove.

Für BMW i Ventures wird die Technologie des kanadischen Unternehmens entscheidend für den notwendigen Ausbau von Lieferketten im Bereich der E-Mobilität sein. „Wir sehen einen zunehmenden Bedarf an Technologien dieser Art, da die Nachfrage nach Lithium steigt und der Zugang zu umweltfreundlichen Lösungen heute noch begrenzt ist”, sagt Kasper Sage, Managing Partner bei BMW i Ventures. „Die Kerntechnologie von Mangrove Lithium bietet die Möglichkeit, die Lieferketten der Lithiumproduktion grundlegend zu verbessern und Lithium-Förderprojekte auf umweltfreundlichere Weise zu erschließen.”

Mit den Mitteln aus der Series-A-1-Finanzierungsrunde soll der Bau der ersten kommerziellen Produktionsanlage von Mangrove Lithium beschleunigt werden. Die Höhe der Investition nennt BMW in seiner Pressemitteilung nicht. Zusätzliches Kapital steuerte auch der bestehende Investor Breakthrough Energy Ventures bei.

