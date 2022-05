Tank & Rast: Laden unter dem Tankstellendach an der Raststätte Lindholz

Tank & Rast hat an der A20 in Fahrtrichtung Rostock, zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tessin, die neue Tank- und Rastanlage Lindholz eröffnet. Dort werden in Kürze unter dem Tankstellendach zwei Schnellladesäulen von Mer mit einer Leistung von bis zu 300 kW verfügbar sein.

In den Neubau hat der Raststättenbetreiber rund sechs Millionen Euro investiert. Die High Power Charger wurden finanziert und errichtet. In Betrieb sind diese allerdings noch nicht, da der nötige Netzanschluss erst Mitte Juni fertig sein soll.

Ein Vorteil der neuen Ladesäulen sei, dass diese auch mit Elektrofahrzeugen mit einem Anhänger oder Wohnwagen angesteuert werden könnten. Darüber hinaus würden zwei weitere Ladepunkte, ebenfalls von Mer, direkt neben der Raststätte zur Verfügung stehen.





Innerhalb der Raststätte Lindholz können sowohl E-Mobilisten während der Ladepause als auch allen anderen Reisenden sich entsprechend versorgen. Dafür sollen ein Tabilo-Restaurant, eine Kaffeebar von Wayne’s Coffee, ein Raststätten-Shop sowie sanitäre Anlagen sorgen.

tank.rast.de