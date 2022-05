Britishvolt plant Entwicklungszentrum in den West Midlands

Britishvolt hat eine Investition über 200 Millionen Pfund angekündigt, um am Standort Hams Hall in den West Midlands zusammen mit der Immobilienfirma Prologis ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batteriezellen zu errichten.

Die neue Anlage im Wert von umgerechnet 235 Millionen Euro soll die reibungslose Inbetriebnahme der Batteriezellen-Fabrik von Britishvolt in Blyth in der nordenglischen Grafschaft Northumberland im Jahr 2024 unterstützen und mehr als 150 Arbeitsplätze schaffen. Britishvolt bezeichnet das Zentrum in der Mitteilung auch als „Scale-up-Anlage“.

Das Britishvolt-Zentrum entsteht in einem Technologiepark von Prologis. Die Arbeiten sollen bereits im Juli abgeschlossen werden. Aufbau und Einrichtung der Ausrüstung soll bis zum Ende des dritten Quartals 2023 abgeschlossen sein, wie Britishvolt mitteilt.

Laut dem Unternehmen sollen in Hams Hall neue Zellformate und -chemien entwickelt werden, die gleichzeitig leistungsfähiger, aber auch günstiger werden sollen. Damit will Britishvolt erschwingliche Elektrofahrzeuge ermöglichen.

Der Standort, den Britishvolts Property Manager Paul Franklin als „weiteren wichtigen Meilenstein“ bezeichnet, kommt nicht überraschend. Im Januar hatte Britishvolt eine Kooperationsvereinbarung mit dem UK Battery Industrialization Centre (UKBIC) geschlossen, um seine Musterzellen mit hohem Nickelgehalt für Elektrofahrzeuge für die Massenproduktion weiterzuentwickeln und herzustellen. Die über 18.500 Quadratmeter große Forschungsanalge des UKBIC befindet sich ebenfalls in den West Midlands, genauer gesagt in Coventry.

Zudem befindet sich in Hams Hall ein Werk der BMW Group sowie das Battery Assembly Centre von Jaguar Land Rover. Die Nähe zu potenziellen Kunden ist also gegeben. Auch der Hauptsitz von Kooperationspartner Aston Martin Lagonda in Gaydon ist nicht weit entfernt.

