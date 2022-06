Finnland: Kesko plant 100 weitere K-Charging-Standorte

Das finnische Einzelhandelskonzern Kesko will sein Ladenetz für E-Autos in diesem Jahr auf insgesamt etwa 200 Standorte annähernd verdoppeln. Das vom Ableger K-Auto unter dem Label K-Charging betriebene Ladenetzwerk umfasst derzeit 107 Standorte in ganz Finnland.

Diese verfügen über insgesamt 332 AC-Ladepunkte und 149 Schnell- sowie Hochleistungsladepunkte. Der weitere Ausbau hat den Fokus auf Schnell- und Hochleistungsladepunkte, wie Kesko mitteilt. Dabei sollen nicht nur komplett neue Standorte erschlossen, sondern auch bestehende aufgerüstet werden – vor allem im Großraum Helsinki sollen mehrere ältere Standorte saniert werden.

Die Standorte – egal ob neu oder aufgerüstet – sollen dann über jeweils zwei 200-kW-Ladesäulen mit zwei Ladepunkten verfügen. „Die Zahl der Elektroautos wächst ständig, und etwa ein Drittel der von K-Auto verkauften Neuwagen sind beispielsweise bereits vollelektrische Autos“, sagt Tom von Bonsdorff, verantwortlicher Vorstand für K-Charging. „Dadurch ist die Nachfrage an den beliebtesten Ladesäulen deutlich gestiegen und durch die Erneuerung der Stationen stellen wir auch in Zukunft ausreichend Kapazität sicher.“ Auch an den Filialen der Baumarktkette K-Raudo sollen künftig vermehrt Ladesäulen entstehen.

Kesko hat Mitte 2018 mit dem Aufbau eines eigenen Ladenetzes an seinen Standorten begonnen. Der Einzelhändler ist zudem Partner von Ionity: An Autobahn-nahen Standorten hat das Schnelllade-Joint-Venture mehrere HPC-Parks errichtet.

