Produktionschefin Mikolajczak verlässt QuantumScape

Der Feststoffbatterie-Spezialist und Volkswagen-Partner QuantumScape verliert seine bisherige Produktionschefin Celina Mikolajczak, die zuvor bereits für Tesla und Panasonic gearbeitet hat. Ihre Aufgaben übernimmt QuantumScape-CEO Jagdeep Singh.

Mikolajczak trat aufgrund „unterschiedlicher Managementstile“ von ihrem Posten zurück, wie QuantumScape in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC schreibt. Sie wird dem Unternehmen aber in beratender Funktion erhalten bleiben.

Die Aufgaben von Mikolajczak als Chief Manufacturing Officer – darunter etwa der Aufbau der Produktionsanlagen und das Management der Lieferketten – übernimmt nun direkt Quantumscape-Chef Jagdeep Singh. Ob Singh dauerhaft die Doppelfunktion ausführt oder Mikolajczaks Posten nachbesetzt werden soll, geht aus der SEC-Mittelung nicht hervor.

Ob Mikolajczak bereits einen neuen Arbeitgeber gefunden hat, ist derzeit nicht bekannt. In der SEC-Mitteilung heißt es, dass Mikolajczak das Unternehmen darüber informiert habe, „dass sie beabsichtigt, ihre Karriere auf die Entwicklung einer vollständig in den USA ansässigen Lieferkette für Batterien zu konzentrieren“. Vor ihrer Zeit bei QuantumScape hat sie unter anderem bei Tesla in der Batterieentwicklung und bei Panasonic Nordamerika als Chefin für die Batterietechnologie gearbeitet. Bei QuantumScape war sie nur elf Monate aktiv. Der Beratervertrag läuft nun ein Jahr und kann einvernehmlich verlängert werden.

Laut dem Portal „Golem“ soll es bei QuantumScape einige Probleme in der Zellentwicklung und der Kommerzialisierung gegeben haben. Der Wettbewerber Solid Power hatte etwa in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass der Bai seiner Pilotlinie abgeschlossen sei. Noch in diesem Jahr sollen erste großformatige Zellen mit 60 oder 100 Ah für Qualifizierungstests an Ford und BMW geliefert werden. Laut „Golem“ sollen die derzeitigen Musterzellen von QuantumScape nur auf 3 Ah kommen – genug für Labortests, aber nicht für Elektroautos. Zudem habe QuantumScape bisher keine Angaben zur tatsächlichen Energiedichte seiner Zellen gemacht.

