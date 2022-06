Renault erhöht Zoe-Preise um elf Prozent

Renault hat die Preise für sein Elektromodell Zoe in Deutschland erhöht. Die Basisversion kostet statt 33.140 nun 36.840 Euro, also 3.700 Euro mehr. Allerdings kann der Zoe hierzulande weiterhin nicht geordert werden, nachdem Renault Deutschland im März einen Bestellstopp verhängt hatte.

Für die nun 36.840 Euro vor Abzug des Umweltbonus gibt es den Zoe mit 52-kWh-Akku. Das günstigere Einstiegsmodell mit einer 41 kWh großen Batterie (ab 29.990 Euro) ist bereits zuvor aus dem Angebot genommen worden.

Renault Deutschland hat nicht nur den Basispreis erhöht, sondern auch die Aufpreisliste angepasst. Ab Werk gibt es einen 80 kW starken Antrieb, die 100-kW-Version kostet 1.000 Euro mehr. Beide Antriebe werden serienmäßig mit der Ausstattung „Evolution“ ausgeliefert, die etwa elektrische Fensterheber vorne, Parksensoren hinten, einen Sieben-Zoll-Touchscreen mit Navi, 16-Zoll-Alufelgen und einen Spurhalteassistenten umfasst.

Beim 100-kW-Antrieb gibt es gegen den Aufpreis von 2.850 Euro (auf den Basispreis von 36.840 Euro) das „Iconic“-Paket. Dieses umfasst dann einen 9,3 Zoll großen Touchscreen samt Rückfahrkamera, zudem Parksensoren vorne und elektrische Fensterheber hinten. Die Assistenten werden um eine Fernlicht-Automatik und einen Totwinkelwarner ergänzt.

Offen ist aber, wann der Zoe in Deutschland wieder bestellbar ist. Der im März verhängte Bestellstopp wurde für den Mégane E-Tech Electric (hier unser Fahrbericht) nach wenigen Wochen wieder aufgehoben – für den Zoe gilt er aber weiter. Die „Auto, Motor und Sport“ spekuliert, dass dass Renault die Preiserhöhung „nicht aus rein formalen Gründen gemacht hat“ – und sieht es als Zeichen dafür, dass der Zoe in absehbarer Zeit wieder bestellbar sein könnte.

Nur: Ob im Juni (oder später) bestellte Fahrzeuge bei den aktuellen Lieferzeiten noch in diesem Jahr in Kundenhand übergeben werden können, ist offen. Dabei wäre eine Zulassung bis 31. Dezember 2022 wichtig, da dann noch der Umweltbonus in Höhe von 9.570 Euro gilt – mit 6.000 Euro vom Staat. Der Umweltbonus ab 2023 ist noch nicht final beschlossen, soll aber den Entwürfen aus dem Wirtschaftsministerium zufolge niedriger ausfallen.

