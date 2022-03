Renault Deutschland verhängt Bestellstopp für E-Modelle

Renault Deutschland nimmt vorerst nur noch bis zu diesem Freitag Bestellungen für seine Elektromodelle und Plug-in-Hybride entgegen. Hintergrund sind die aufgrund der Lieferprobleme gestiegenen Wartezeiten in Kombination mit dem bis Jahresende geltenden Umweltbonus. Wann neue Bestellungen möglich sind, ist offen.

Zunächst hatte das Portal „Edison“ unter Berufung auf ein internes Schreiben von Renault Deutschland an seine Händler über den Vorgang berichtet. Gegenüber electrive.net bestätigte Ralf Benecke, Vorstand Marketing von Renault Deutschland, die „vorübergehende Bestellpause“ für alle BEV und PHEV.

„Die interne Information an den Handel ist mit Vorlauf erfolgt, um laufende Kundengespräche zum Abschluss bringen zu können“, so Benecke. „Ziel ist es, möglichst schnell die Verfügbarkeiten zu klären und dann mit einer neuen Sichtbarkeit wieder zu starten.“

Betroffen sind also nicht nur der E-Bestseller Zoe, der Kleinwagen Twingo Electric und der komplett neue Mégane E-Tech Electric, sondern auch der Transporter Master Z.E. sowie die Plug-in-Hybride des aktuellen Mégane (hier unser Fahrbericht) und des Captur.

Laut dem Händlerschreiben reagiert das Unternehmen auf die „aktuelle Zulieferer-Situation“ – spezifiziert dabei aber nicht, um welche Komponenten es sich handelt. „Edison“ geht davon aus, dass es sich um „Computerchips und Kabelbäume“ handelt.

Zudem stellt das Portal einen Zusammenhang mit der ungeklärten Zukunft des Umweltbonus her, der von Renault zwar nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert wird: In seiner aktuellen Form und Förderhöhe ist der Umweltbonus bis Ende dieses Jahres befristet – entscheidend für die Antragstellung ist die Zulassung des Fahrzeugs. Erfolgt diese aufgrund der Lieferzeiten erst 2023, kann es sein, dass der Kunde eine deutlich geringere Förderung erhält als er bei einer Bestellung im März 2022 kalkuliert hat.

Renault ist damit nicht alleine: Auch VW und Audi nehmen in diesem Jahr keine neuen Bestellungen für ihre Plug-in-Hybride an, die BEV sind aber weiterhin bestellbar. Aus dem VW-Konzern wurde die Kombination aus der hohen Nachfrage und der aufgrund der Lieferschwierigkeiten begrenzten Produktion genannt, aber auch hier dürfte der Umweltbonus ein wichtiger Faktor sein.

Wie sehr die vorübergehenden Bestellpause für die Batterie-Elektroautos den Deutschland-Importeur trifft, ist nicht bekannt, Angaben zum aktuellen Auftragseingang hat Renault nicht gemacht. Es bleibt also offen, welche Auswirkungen sich im Jahresverlauf für die Zoe-Zulassungen ergeben. Für den Marktstart des Elektro-Mégane, der ab Juni ausgeliefert wird, dürfte das aber nichts Gutes bedeuten, wenn auf die ersten Bestellungen und Auslieferungen keine weiteren folgen werden. Renault wollte in diesem Jahr noch bis zu 10.000 Exemplare des Kompakt-Elektroautos in Deutschland verkaufen.

Quelle: Info per E-Mail, edison.media