Daimler Truck und PEM kooperieren bei „InnoLab Battery“

Nach dem Maschinenbauer Manz hat Daimler Truck für den Aufbau seines „InnoLab Battery“ am Standort Mannheim einen weiteren Partner an Bord geholt: Der Lehrstuhl „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) der RWTH Aachen unterstützt Daimler Truck beim Aufbau der Pilotlinie für Batteriezellen.

Angekündigt hatte der Lkw-Bauer die Pilotproduktion im Mai 2022, als sich Daimler Truck mit zehn Prozent an Manz beteiligt hat. Damals wurde auch eine gemeinsame Entwicklung innovativer Batterietechnologie und dazugehöriger Produktionsprozesse für Lkw und Busse vereinbart. Die dort entwickelten Zellen sollen auf einer Pilotlinie produziert und zu kompletten Batteriesystemen montiert werden.

Dazu will Daimler Truck in den kommenden Monaten mehr als 60 neue Anlagen im etwa 10.000 Quadratmeter großen „InnoLab Battery“ aufbauen. Bis Ende 2024 sollen die Forschungserkenntnisse in die Entwicklung der Batterie-elektrischen Produktplattform von Daimler Truck einfließen.

„Bei der Auslegung und dem Hochlauf der notwendigen Anlagen sind Geschwindigkeit und Flexibilität von entscheidender Bedeutung“, sagt Michael Salmen, Leiter des „InnoLab Battery“. „Wir wollen in enger Verzahnung zwischen Produktion und Entwicklung Produktmerkmale optimieren, verschiedene Fertigungsverfahren erproben und Produktionsprozesse industrialisieren. Unser Ziel ist es, als Vorreiter in der Nutzfahrzeugindustrie wettbewerbsdifferenzierende Batteriesysteme anzubieten.“ Der Lehrstuhl PEM und die als Ingenieursdienstleister agierende Ausgründung „PEM Motion“ sollen etwa bei der Planung der Fertigungslinien, bei der Anlagenauslegung und -beschaffung, bei der Raum- und Gebäudeplanung sowie bei der Gestaltung eines digitalen Produktionszwillings unterstützen.

„Mit zunehmenden technologischen Möglichkeiten vollzieht sich der Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb auch im Nutzfahrzeugbereich“, sagt Heiner Heimes, geschäftsführender Oberingenieur am Lehrstuhl PEM. „Umso wichtiger ist es für die Hersteller, den Fokus auch auf die Fertigung der Schlüsselkomponente Batteriezelle zu legen.“

Quelle: Info per E-Mail, rwth-aachen.de