Daimler beteiligt sich an Manz & plant Batteriezellen-Pilotlinie

Daimler Truck wird sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit rund zehn Prozent am deutschen Maschinenbauer Manz beteiligen. Beide Unternehmen planen darüber hinaus eine Pilotlinie zur Herstellung von Batteriezellen und eine Batteriemontage am Daimler-Truck-Standort in Mannheim.

Beide Unternehmen wollen im Rahmen der Partnerschaft ihr Knowhow bündeln. Das Ziel sei es, innovative Batterietechnologie und dazugehörige Produktionsprozesse für Lkw und Busse zu entwickeln.

Daimler Truck geht mit der Beteiligung an Manz, die noch vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden ist, nach eigener Aussage einen strategisch wichtigen Schritt in der Gestaltung des CO2-neutralen Transports und in der Transformation von konventionellen Antrieben hin zu alternativen Antriebstechnologien.

Das Mercedes-Benz Werk Mannheim ist das Kompetenzzentrum für Batterietechnologien und Hochvoltsysteme bei Daimler Truck. Bereits heute beliefert Mannheim das Mercedes-Benz Werk Wörth mit Batteriepaketen für die Serienproduktion des vollelektrischen eActros.

Im sogenannten „InnoLab Battery“ in Mannheim arbeiten Entwicklungs- und Produktionsbereiche laut Daimler eng verzahnt zusammen, um „innovative Marktlösungen für Lkw und Busse zu generieren“. In Mannheim sollen zukünftig eigene Lithium-Ionen Batteriezellen entwickelt sowie auf einer Pilotlinie produziert und zu kompletten Batteriesystemen montiert werden.

Über 60 neue Anlagen werden in den kommenden Monaten im rund 10.000 Quadratmeter großen InnoLab aufgebaut. Bis Ende 2024 sollen die Forschungserkenntnisse in die Entwicklung der Batterie-elektrischen Produktplattform von Daimler Truck einfließen. Das „InnoLab Battery“ lege damit den Grundstein für die zukünftige Kompetenz eigener Batterietechnologie innerhalb von Daimler Truck und „generiert Knowhow für die Herstellung von Lithium-Ionen Batteriezellen und deren nutzfahrzeugspezifische Anwendung“. Die Erkenntnisse daraus sollen u. a. auch die Grundlage für zukünftige Entscheidungen hinsichtlich der Fertigungstiefe für eigene Batteriesysteme sein.

daimlertruck.com