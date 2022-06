EnBW baut weiteren HPC-Park nahe München

Die EnBW hat mit dem Bau eines weiteren Schnellladeparks in Bayern begonnen. Dieser entsteht an der A94 bei Dorfen im Landkreis Erding und wird der fünfte große HPC-Standort der EnBW in Bayern nach Unterhaching, Erkheim, Erlangen und Wörth an der Donau.

Der Standort Dorfen liegt östlich von München. Dort kreuzt die A94 die B15, über die zum Beispiel Ergolding und laut der EnBW auch Regensburg erreichbar sind. Regensburg liegt allerdings 100 Kilometer entfernt. Pendler und Reisende aus dem Inntal können künftig von der Anlage profitieren. In unmittelbarer Nähe gibt es ein Schnellrestaurant, eine Tankstelle, einen Bäcker und einen Baumarkt.

Der neue Ladepark soll im Sommer 2022 in Betrieb gehen und zwölf Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils 300 kW umfassen. Bei dem üblichen EnBW-Aufbau bedeutet das sechs Alpitronic Hypercharger HYC300 mit jeweils zwei Ladepunkte. Sind beide CCS-Ladepunkte an einer Säule belegt, wird die verfügbare Leistung zwischen beiden E-Fahrzeugen aufgeteilt. Es können also nicht zwölf E-Autos mit jeweils 300 kW laden.

Der Standort wird teilweise mit einer Photovoltaikanlage überdacht, die Energie zum Betrieb des Ladeparks gewinnt. Anders als bei den bisherigen Ladeparks gibt die EnBW keine Peak-Leistung der PV-Bedachung an. In der Mitteilung zu der Anlage in Dorfen hat die EnBW ein Foto des Ladeparks in Bad Kissingen veröffentlicht – dort gibt es ebenfalls nur eine teilweise Überdachung, acht der zwölf Ladepunkte sind unter dem PV-Dach platziert. Hier ist die Leistung mit 18,5 kWp angegeben.

– ANZEIGE –

„Ein Ladestopp in Dorfen eignet sich optimal für Fahrer*innen, die eine Pause auf einer längeren Strecke einlegen möchten. Unabhängig ob für einen Ausflug innerhalb Bayerns oder in ein Nachbarland“, sagt Timo Sillober, der als Chief Sales and Operations Officer der EnBW u.a. den Bereich Elektromobilität verantwortet. „Mit unseren großen Schnellladeparks verdichten wir die Ladeinfrastruktur für Fernfahrten im ganzen Freistaat und deutschlandweit.“

Den ersten eigenen Ladepark in Bayern hatte die EnBW im September 2021 in Unterhaching eröffnet. Die 20 HPC-Ladepunkte mit Ladeleistungen von bis zu 300 kW sollen einerseits während des Einkaufs Bewohnern im Münchner Süden anlocken und andererseits durch ihre Nähe zur A995 und der A8 E-Autofahrer aus dem Fernverkehr mit frischem Strom versorgen.

enbw.com