Schweden: DB Schenker stellt auf Gotland (fast) emissionsfrei zu

Der Logistik-Dienstleister DB Schenker hat alle Distributionstransporte auf der schwedischen Insel Gotland übernommen und mit Fahrzeugen von Scania elektrifiziert. DB Schenker setzt dabei vier vollelektrische Verteiler-Lkw des Typs Scania P25 sowie zwei PHEV-Trucks des schwedischen Herstellers ein.

Die Region Gotland hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2040 fossilfrei zu sein – fünf Jahre vor Schwedens nationalem Ziel. Die schwedische DB-Schenker-Tochter Schenker Åkeri AB unterstützt das mit den vier BEV-Lkw bereits jetzt, die zwei Plug-in-Hybride sind noch nicht komplett fossilfrei.

„Wir fahren bereits in ganz Schweden mit Elektrofahrzeugen und wissen, wie das funktioniert. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und investieren in eine ganze Region in den elektrifizierten Verteilerverkehr – um wirklich etwas zu bewegen“, sagt Viktor Strömblad, Head of Land bei DB Schenker. „Darüber hinaus gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse zum elektrifizierten Betrieb sowohl in urbanen Gebieten mit vielen Starts und Stopps als auch in ländlichen Gebieten mit Entfernungen von mehr als 300 Kilometern.“

Die beiden Lkw-Modelle von Scania werden seit November 2020 ausgeliefert. Der BEV-Lkw von Scania leistet 230 kW und wird mit Batteriekapazitäten von 165 und 300 kWh für Reichweiten von bis zu 250 Kilometern angeboten. Der PHEV-Lkw schafft laut Scania immerhin 60 Kilometer rein elektrisch. Beide Modelle basieren auf dem modularen System des schwedischen Herstellers und sind jeweils mit den für den städtischen Betrieb optimierten Fahrerkabinen der L- und P-Serie erhältlich.

Im Juni hatte Scania noch einen neuen E-Lkw für den regionalen Transport vorgestellt, dieser kommt auf ein Gesamtgewicht von bis zu 64 Tonnen. Die neue Modellreihe mit einer Batteriekapazität von 624 kWh ist mit R- oder S-Fahrerhäusern erhältlich. In Gotland kommt der Scania 45 R/S noch nicht zum Einsatz: Die Produktion läuft erst im vierten Quartal 2023 an.

scania.com