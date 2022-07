Forsee Power & EDF entwickeln mobile Batteriespeicher

Der französische Batteriehersteller Forsee Power kooperiert mit EDF Store & Forecast, einem Tochterunternehmen des französischen Energiekonzerns Électricité de France (EDF), um Batterien aus Elektrofahrzeugen ein „zweites Leben“ zu ermöglichen.

Forsee Power wird Batteriepakete aus schweren Fahrzeugen wie E-Bussen liefern und EDF Store & Forecast diese in seine Speicherlösungen integrieren. Zum Einsatz kommen sollen die Second-Life-Akkus u.a zur Versorgung von Microgrids oder auch an Ladestationen.

Doch auch an eigenen Standorten will Forsee Power auf die stationären Batteriespeicher zurückgreifen. Zum einen um Netzüberlastung zu vermeiden oder auch PV-Strom zwischenspeichern zu können. Ein Einsatzzweck für einen mobilen Batteriespeicher ist noch für dieses Jahr bei einem Netzbetreiber geplant. Dieser will mit einer solchen Lösung mit Diesel betriebene Generatoren ersetzen.

Für Forsee Power ist es nicht die erste Kooperation in diesem Bereich: Die Franzosen arbeiten wie berichtet auch mit dem britischen Unternehmen Connected Energy zusammen, das ebenfalls stationäre Energiespeichersysteme auf Basis ausgedienter Elektrofahrzeug-Batterien baut. Ein erstes gemeinsames Projekt im Umfang von rund 3,5 MWh ist für das zweite Halbjahr 2023 geplant. Ein zweites, wesentlich größeres Energiespeichersystem mit rund 40 MWh soll zudem ab dem dritten Quartal 2024 in Großbritannien in Betrieb genommen werden.

forseepower.com