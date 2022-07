Keolis erhält Auftrag für Überlandbusnetz in Norddänemark

Nordjyllands Trafikselskab, eine ÖPNV-Behörde für Norddänemark, hat einen Auftrag zur Erneuerung, zum Betrieb und zur Wartung eines aus 31 Fahrzeugen bestehenden Netzes in Nordjütland an den Betreiber Keolis vergeben. Die Konzession sieht vor, dass die gesamte Flotte bis zum 1. April 2023 auf Elektrobetrieb umgestellt werden muss.



Bei den künftigen Elektrobussen handelt es sich um das Modell 3.0 von Ebusco, die der niederländische Hersteller 2019 vorgestellt und Ende 2021 eingeführt hatte. Der 12-Meter-Bus kommt auf ein Leergewicht von 8.530 Kilogramm. Dank einer Gewichtsreduzierung um 33 Prozent soll der Ebusco 3.0 mit einer Akkuladung bis zu 500 Kilometer weit kommen. Die Batterien werden alle im Boden und nicht mehr auf dem Fahrzeugdach verbaut. Der Ebusco 3.0 bietet Platz für bis zu 90 Fahrgäste.

Der Vertrag zwischen Nordjyllands Trafikselskab und Keolis beginnt am 1. August 2022 und hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Es besteht zudem die Option für eine Verlängerung auf weitere sechs Jahre. Im Rahmen dessen soll auch ein Depot in Tylstrup mit einer Ladeinfrastruktur ausgestattet werden, die Platz für etwa zehn Elektrofahrzeuge bietet.

Das aus den 31 Fahrzeugen bestehende Netz ist in sieben Linien gegliedert, die alle mit dem Bahn- und Busbahnhof von Aalborg, der viertgrößten Stadt des Landes, verbunden sind. Die Busse bedienen einen großen Teil der Region mit 500.000 Einwohnern und legen den Angaben aus einer Pressemitteilung zufolge jährlich etwa vier Millionen Kilometer zurück.

– ANZEIGE –

Keolis wird 90 neue Mitarbeiter einstellen, darunter 80 Fahrer. Der Vertrag stärke „den Status von Keolis als Betreiber eines dekarbonisierten öffentlichen Nahverkehrs in Dänemark und verdeutlicht die derzeitige Dynamik des Konzerns in diesem Land“, heißt es weiter.

Keolis ist seit 2007 in Dänemark ansässig, beschäftigt dort 1.800 Mitarbeiter und betreibt unter anderem etwa 550 Busse in mehr als zehn Städten. Der Betreiber hat beispielsweise in Odense eine Flotte von 20 Elektrobussen in Betrieb genommen, im Großraum Kopenhagen betreibt das Unternehmen 42 Elektrobusse.

Seit Dezember 2020 betreibt Keolis in den Niederlanden 246 Elektrobussen von BYD. Doch Medienberichten zufolge gibt es eine Reihe von Problemen. Der Betreiber wolle deshalb „zum zweiten Mal alle 246 Elektrobusse überprüfen und Probleme lösen“, hieß es im Januar 2022. Die Fahrer der E-Busse beanstandeten etwa kaputte Heizungen, schiefe Fahrersitze, zugige Fahrerhäuser und vibrierende Lenkräder, die nach links oder rechts ziehen.

keolis.com (Französisch), sustainable-bus.com