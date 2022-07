Mahle entwickelt ausdauerstarken E-Motor für Autos und Lkw

Der Automobilzulieferer Mahle hat den nach eigenen Angaben ausdauerstärksten E-Motor entwickelt. Die Besonderheit: Dank eines neuen Kühlkonzepts soll der SCT (Superior Continuous Torque) unbegrenzt lange mit hoher Leistung arbeiten können.

Bei dem Kühlkonzept spricht der Zulieferer in der Mitteilung von einem „Technologiesprung“. Dabei handelt es sich laut Mahle um eine integrierte Ölkühlung, die nicht nur die Kühlung selbst übernimmt, sondern gleichzeitig auch die Nutzung der entstehenden Abwärme im Gesamtsystem des Fahrzeugs ermöglicht.

Laut „jüngsten Messergebnissen“ soll der SCT auf eine Dauerleistung kommen, die bei über 90 Prozent der Spitzenleistung liegt. Absolute Zahlen nennt Mahle aber nicht. Üblicherweise ist die Dauerleistung geringer, da der Antrieb bei hoher Belastung überhitzt und die Leistung zurückgefahren werden muss. Ein zufällig von der Redaktion gewähltes Beispiel: Der BMW i4 M50 kommt auf eine Spitzenleistung von 400 kW, steht nach ECE R 85 aber mit einer Dauerleistung von 125 kW in den Zulassungspapieren.

Zudem betont Mahle, dass der SCT (auch dank der integrierten Ölkühlung) besonders kompakt und leicht sein soll. „Große E-Motoren zu bauen, die kurzfristig hohe Leistungen erbringen, ist einfach. Was am Markt bisher noch fehlte, um E-Fahrzeuge uneingeschränkt alltagstauglich zu machen, waren ausdauernde und gleichzeitig kompakte Antrieb“,” sagt Martin Berger, Leiter Konzernforschung und -vorausentwicklung bei Mahle. „Unser neuer SCT E-Motor ist die Lösung.“

In der Praxis soll das einige Vorteile bieten, etwa beim Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen. „Klassische Beispiele sind die Fahrt eines E-Lkw über Gebirgspässe oder wiederholte Sprints eines Batterie-elektrischen Pkw. Diese Szenarien sind mit den bisher am Markt erhältlichen E-Motoren nur unzureichend abgedeckt“, so Mahle.

Grundsätzlich ist der SCT als permaneterregter Synchronmotor ausgelegt, der eben die kompakte Bauform mit hoher Energiedichte ermöglicht. Bei einer solchen PSM sind im Rotor Permanentmagnete mit Neodym verbaut. „Für eine größere Unabhängigkeit von Rohstoffpreisen und geopolitischen Entwicklungen“ kann der SCT auf Kundenwunsch auch magnetfrei und somit ohne seltene Erden geordert werden. Hier setzt Mahle dann auf Kundenwunsch die Technologie ein, die im vergangenen Jahr in dem „hocheffizienten und magnetfreien“ E-Motor vorgestellt wurde.

Geeignet ist die Neuentwicklung für Pkw, Nutzfahrzeuge sowie Baumaschinen und Traktoren. Vorgestellt wird die Neuheit erstmals auf der IAA Transportation im September 2022 in Hannover.

mahle.com