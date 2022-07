Daimler Buses liefert 100. eCitaro an ESWE in Wiesbaden

Die ESWE Verkehrsgesellschaft in Wiesbaden hat ihren 100. Elektrobus des Typs Mercedes-Benz eCitaro in Empfang genommen. Die Lieferung von Daimler Buses ist Teil einer Bestellung von 56 Einheiten vor drei Jahren, dessen Auftragsvolumen inzwischen auf 120 E-Busse angestiegen ist.

ESWE bestellte nicht nur Busse, sondern wie berichtet ein Gesamtpaket, zu dem die Umplanung und der Umbau des Betriebshofs, die Ausstattung mit Ladesäulen, die Errichtung der Trafostation zur Umformung des Stroms von Mittel- auf Niederspannung sowie die Kabelverlegung auf dem Gelände dazu gehören.

In Zusammenarbeit mit dem Daimler-Buses-Partnerunternehmen IVU Traffic Technologies wird zudem ein Lademanagement aus Berlin zugesteuert. „Vor drei Jahren noch eine Pionierleistung, hat das Vorzeigeprojekt inzwischen Schule gemacht und ist von Daimler Buses in unterschiedlicher Ausprägung mit weiteren Unternehmen umgesetzt worden“, schreibt der Hersteller in einer Mitteilung.

„Es ist mir eine besondere Freude, heute bereits den Schlüssel für den 100. eCitaro an die ESWE Verkehrsgesellschaft überreichen zu dürfen“, sagt Rüdiger Kappel, Leiter Vertrieb, ÖPNV Deutschland von Daimler Buses. „ESWE Verkehr ist ein Traditionskunde, mit dem wir unsere Partnerschaft als Bushersteller auf ein neues Niveau gehoben haben.“

Bei dem nun gelieferten Fahrzeug handelt es sich einen eCitaro als zweitürigen Solobus, der unter anderem mit einem WLAN-Router, USB-Steckdosen sowie die Assistenzsysteme Brake Assist und Sideguard Assist ausgestattet ist. Eingebaut sind zudem Festkörperbatterien mit einer summierten Kapazität von 441 kWh. In Wiesbaden werde grundsätzlich zertifizierter und nachhaltiger Ökostrom verwendet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Wiesbadener Mobilitätsdienstleister ESWE Verkehr betreibt den Öffentlichen Personennahverkehr in Hessens Landeshauptstadt mit mehr als 290 Omnibussen. Sie fahren auf 43 Linien und befördern den Angaben zufolge im Jahr mehr als 61 Millionen Fahrgäste. Die Flotte des Unternehmens setzt sich zum weit überwiegenden Teil aus Mercedes Benz Citaro zusammen.

