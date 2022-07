Kieler Stadtwerke eröffnen bisher größten Schnellladepark der Stadt

Die Stadtwerke Kiel und CITTI haben Kiels bisher größten Schnellladepark eröffnet. Auf dem Gelände des Einkaufszentrums CITTI-Park stehen ab sofort zwei DC-Stationen mit je 300 kW Leistung (verteilt auf je drei Ladepunkte) sowie drei AC-Ladesäulen mit je 22 kW zur Verfügung. Noch in diesem Jahr soll ein identischer Ladepark in Flensburg entstehen.

Insgesamt investierten die Kieler Stadtwerke somit in zwölf Ladepunkte, die der Energieversorger auf dem Grundstück des CITTI-Parks technisch und kaufmännisch betreibt. Laut dem veröffentlichten Pressebild handelt es sich bei der HPC-Säule um eine Siemens SiCharge D.

In der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins bieten der Energieversorger inzwischen an 45 Standorten mehr als 150 Ladepunkte an.

„Mit dieser modernen und leistungsstarken Infrastruktur schaffen wir ein zukunftsfähiges Ladeangebot“, sagt Jan Meyer an, der als Prokurist der Geschäftsleitung der CITTI-Gruppe angehört. „Wir sind überzeugt, hier mit den Stadtwerken gemeinsam einen der attraktivsten Standorte für das E-Laden in der Region erschlossen zu haben.

Laut Harald Rottes, ebenfalls Prokurist bei CITTI, gehört der Ladepark „auf die Fläche eines der beliebtesten Einkaufszentren der Landeshauptstadt“, der Fachmärkte und mehr als 90 Ladengeschäfte umfasse. „Denn unser Hauptaugenmerk liegt auf ganzheitlichem Service am Kunden“, erläutert er. Der CITTI-Park biete den perfekten Platz für dieses herausragende Ladesäulen-Konzept, sagt er weiter.

Nach Kiel soll nun noch in diesem Jahr an einem weiteren Standort der CITTI-Gruppe ein identischer E-Ladeparkt in Flensburg geschaffen werden, wie Meyer weiter sagt. Auf Details zu der künftigen Ladeinfrastruktur dort gehen die Stadtwerke in ihrer Mitteilung allerdings nicht ein. Zuletzt nahm der Kieler Energieversorger den Angaben zufolge eine Schnellladestation am Bebelplatz im Stadtteil Elmschenhagen mit einer Gesamtleistung von 300 kW verteilt auf zwei Ladepunkte in Betrieb. Weitere Ladesäulen seien bereits in Planung.

stadtwerke-kiel.de