Polestar steigert Absatz um 125 Prozent

Die Elektroauto-Marke Polestar hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 rund 21.200 Fahrzeuge ausgeliefert, knapp 125 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (9.510 Fahrzeuge). Polestar bekräftigt sein reduziertes Ziel, im Gesamtjahr 50.000 E-Autos auszuliefern.

Bereits im Mai hatte Polestar die Zielmarke für das laufende Jahr von 65.000 Einheiten auf jene 50.000 Fahrzeuge gesenkt. Als Begründung wurde damals der anhaltende Covid-Lockdown in China genannt. Die daraus folgenden Einschränkungen in der Lieferkette würden dazu führen, dass man nicht mehr Autos bauen kann – obwohl die Nachfrage wohl auf einem Niveau liegt, mit dem das Ziel von 65.000 Fahrzeugen möglich gewesen wäre.

In der aktuellen Mitteilung gibt Polestar an, dass der weltweite Auftragseingang seit Anfang 2022 auf über 50.000 Fahrzeuge gestiegen ist – und damit um mehr als 350 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings sind wegen der erwähnten Probleme in der Lieferkette auch die Lieferzeiten bei Polestar zuletzt gestiegen – zuvor war die Marke nur wenig von dem Halbleitermangel betroffen und war innerhalb weniger Monate lieferfähig.

Nun soll in Kürze eine zweite Schicht in dem Fahrzeugwerk in China eingeführt werden. „Dadurch soll ein Teil der zu Beginn des Jahres verlorenen Produktion wieder aufgeholt und der Weg für künftiges Wachstum geebnet werden“, so das Unternehmen.

Im Laufe des ersten Halbjahrs ist Polestar in sechs weitere Länder expandiert und somit nun in 25 Märkten aktiv. Zudem wurde das Retail-Netz von 103 auf 125 Standorte ausgebaut. Auch die Modellpalette wird bald vergrößert: Im Oktober soll die Serienversion des Polestar 3 vorgestellt werden „voraussichtlich“ wird das E-SUV ab dem Tag seiner Premiere bestellbar sein.

„Es ist großartig zu sehen, dass die Zahl der begeisterten Polestar 2 Kundinnen und Kunden so schnell wächst“, so Polestar CEO Thomas Ingenlath. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass die starke Dynamik, die wir in diesem Jahr bei der Markenbekanntheit und den Verkaufszahlen gesehen haben, sich in den kommenden Jahren stark beschleunigen wird, wenn weitere bahnbrechende Autos vorgestellt werden.“

