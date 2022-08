Gotion High-Tech vollzieht Börsengang

Der chinesische Batteriezellen-Hersteller und Volkswagen-Partner Gotion High-Tech ist seit einigen Tagen an der Schweizer Börse notiert. Der Börsengang in der Schweiz beschert Gotion einen Bruttoerlös von rund 685 Millionen US-Dollar, rund 672 Millionen Euro.

Das Unternehmen will mit dem Kapital vor allem die Produktionskapazitäten von Batterieprodukten und Rohstoffen in Übersee ausbauen, wie es in einer Mitteilung von Gotion High-Tech heißt. Der Börsengang wurde parallel an der Schweizer Börse, der Shenzhen Stock Exchange und der Shanghai Stock Exchange durchgeführt.

„Wir freuen uns über die erfolgreiche Preisfestsetzung für unser Angebot an Global Depositary Receipts und das Interesse von nationalen und internationalen Investoren an unserem Unternehmen“, sagt Li Zhen, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor von Gotion. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Gotion. Unsere Hauptanteilseigner und ich sind weiterhin fest entschlossen, die Wachstumsgeschichte von Gotion nachhaltig voranzutreiben.“

Gotion hat in den vergangenen Monaten sein Geschäft weiter skaliert. Wie aktuelle Zahlen von SNE Research belegen, hat die Produktion im ersten Halbjahr von 2,2 GWh im H1 2021 auf 5,8 GWh zugelegt, ein Wachstum von 165 Prozent. Im Juni hatte Gotion zwei Batteriefabriken in China eröffnet, 2023 soll die Batteriefertigung in Göttingen anlaufen.

