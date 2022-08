EWE Go nimmt 250. Schnelllader an McDonald’s-Filiale in Betrieb

EWE Go hat im Rahmen seiner Kooperation mit McDonald‘s Deutschland jetzt die 250. Schnellladesäule in Betrieb genommen. Geplant ist bekanntlich, bis zum Jahr 2025 bundesweit an gut 1.000 McDonald’s-Filialen sogenannte „McDrive Schnellladesäulen“ zu errichten.

Die Kooperation wurde Ende 2020 verkündet. Zu diesem Zeitpunkt gab es an rund 40 Filialen der Fast-Food-Kette Ladesäulen von EWE Go mit einer Ladeleistung von bis zu 150 kW. Die nun in Betrieb gegangene Säule Nummer 250 befindet sich in Delmenhorst, konkret an der Filiale am Hasporter Damm. Dort steht ein Alpitronic Hypercharger HYC300 mit bis zu 300 kW Ladeleistung – an anderen Standorten hat EWE Go je nach Begebenheit auf den HYC150 aufgebaut.

„Wir machen hier und heute in Delmenhorst einen verdienten Zwischenstopp und freuen uns, dass wir auf dem besten Weg sind, unser gestecktes Ziel bis zum Jahr 2025 zu erreichen“, sagt Ilker Akkaya, Geschäftsführer der Mobilitätsgesellschaft EWE Go. „Um den Hochlauf der Elektromobilität im Sinne der Energiewende im Verkehr zu befeuern, braucht es öffentlich zugängliche Ladesäulen“.

Im Zuge der Inbetriebnahme der 250. Ladesäule haben Aktionskünstler der Agentur Lucky Walls auf einer der Ladesäule benachbarten Trafostation die Kooperation von EWE Go und McDonald‘s künstlerisch durch eine Graffiti-Aktion dargestellt.

ewe.com