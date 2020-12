McDonald’s plant Schnelllader an 1.054 deutschen Filialen

Nach einer Reihe von Ladeinfrastruktur-Initiativen in anderen europäischen Ländern kündigt McDonald’s nun auch für Deutschland den Aufbau von Ladegeräten im großen Stil an. So werden alle 1.054 deutschen Filialen von McDonald’s, die über einen McDrive verfügen, bis 2025 mit Schnellladesäulen ausgestattet.

Allein im kommenden Jahr sollen 200 Standorte erschlossen werden. Laut der deutschen Webseite des Unternehmens verfügen 1.054 der knapp 1.500 Schnellimbiss-Restaurants in Deutschland über einen McDrive – also einen eigens für Autofahrer errichteten Schalter.

Schon heute gibt es an McDonald’s-Filialen einige Schnellladegeräte. Stand Anfang Juli waren 30 Säulen in Betrieb und zehn weitere in Installation. Nun folgt also ein großer Roll-out. Details zu Ladeleistung, Hardware-Hersteller und Anzahl von Ladepunkten pro Filiale nennt der Konzern in seiner spärlichen Mitteilung allerdings nicht.

Erst vor zwei Tagen hatte der Schweizer Schnellladeanbieter Gotthard FASTcharge (GOFAST) angekündigt, zusammen mit McDonald’s Schweiz ein Projekt zum Aufbau von Ladeinfrastruktur realisieren zu wollen. Mit der Ausrüstung zahlreicher Drive-In-Restaurants sollen in der Alpennation bis Ende 2022 fast 90 neue Schnellladestandorte entstehen. Ähnliche Projekte gibt es auch in anderen europäischen Ländern: Für Großbritannien hat die Schnellimbisskette im Sommer den Aufbau von Hunderten Schnellladepunkte in Kooperation mit InstaVolt angekündigt. In Italien, Spanien, Schweden und den Niederlanden gibt es ähnliche Initiativen.

presseportal.de