WRX-Meisterschaft startet in erste E-Saison

Die FIA World Rallycross Championship (WRX) ist in ihre erste vollelektrische Saison gestartet. Den Saisonauftakt auf der norwegischen Traditionsrennstrecke in Hell gewann am vergangenen Wochenende Johan Kristoffersson.

Der Automobil-Weltverband hatte den Start der elektrischen WRX bereits für 2021 angekündigt. Bei der Entscheidung im Jahr 2019 waren die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen allerdings noch nicht abzusehen.

Die mehrfachen Verschiebungen hatten auch zur Folge, dass in Hell nun nur acht statt geplant zwölf Elektroautos am Start waren. Die Antriebe für die elektrische WRX kommen von Kreisel Electric und leisten 500 kW. Damit können die WRX-Fahrzeuge schneller als ein Formel-1-Rennwagen auf 100 km/h beschleunigen – dafür liegt natürlich die Höchstgeschwindigkeit deutlich geringer.

Der Schwede Johan Kristoffersson, der den historischen ersten WRX-Lauf gewonnen hat, ist im elektrischen Motorsport kein unbekannter Name: Kristoffersson hat wie berichtet gemeinsam mit Molly Taylor für das Team Rosberg X Racing die erste Saison der Extreme E für sich entschieden.

Dass Kristoffersons Rallycross-Rennwagen ein VW-Logo trug, hat nichts mit der Technik aus dem Wolfsburger Konzern zu tun. Die Antriebe sind Einheitskomponenten, der Volkswagen RX1e ist ein reines Sponsoring-Projekt. Andere Fahrzeuge waren in der Optik eines Peugeot 208 oder mit einer neutralen Karossiere ohne Design-Anleihen zu einem Autobauer unterwegs.

