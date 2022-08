Flughafen von Los Angeles baut Ladeinfrastruktur aus

Am Los Angeles International Airport (LAX) werden 1.300 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge aufgebaut. 832 der Ladegeräte sind bereits in Betrieb, der Rest soll bis zum Jahresende fertiggestellt werden.

Es handelt sich um eine Mischung aus AC- und DC-Ladern, genauere Infos gibt es hierzu noch nicht. Eine Mischung aus Normalladern und Schnellladern ergibt durchaus Sinn, da so die unterschiedlichen Bedürfnisse bedient werden können: Wer seit Auto während der Flugreise dort parkt, benötigt nur einen AC-Anschluss, während beim Kurzzeitparken zum Abholen oder Absetzen von Fluggästen ein Schnellladevorgang sinnvoller ist.

Insgesamt 600 Ladepunkte befinden sich Berichten zufolge in den zentralen Parkhäusern, die restlichen Ladestationen befinden sich auf dem Economy-Parkplatz, der nicht so nahe am Terminal liegt. Die Ladeplätze können vorab auf der Homepage des Flughafens reserviert werden. Für die Nutzung der Ladestationen werden einmalig zwei Dollar Startgebühr und dann 0,45 Dollar/kWh berechnet. Die Parkgebühren fallen zusätzlich an, aber es gibt jedoch Nachlässe für Elektroautos.

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist Teil eines umfassenden Modernisierungsprogramm am LAX. Das „Landslide Access Modernization Program (LAMP) umfasst ein Gesamtbudget von 5,5 Milliarden US-Dollar. Mit den 1.300 Ladepunkten wird der LAX laut US-Medienberichten zu einem der größten Ladestandorten im ganzen Land.

teslarati.com, electrek.co