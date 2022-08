Celgard liefert Separatoren an American Battery Factory

Der Separatoren-Hersteller Celgard hat eine strategische Kooperation mit American Battery Factory (ABF) geschlossen. Celgard wird 100 Prozent des Bedarfs von ABF an Separatoren für LFP-Batteriezellen in den USA liefern.

Zudem wollen Celgard und ABF Technologien und Zellen der nächsten Generation für LFP-Batterien entwickeln, wie es in der Mitteilung heißt. Die beiden Partner wollen auch nach Möglichkeiten suchen, ein LFP-Ökosystem in den USA zu etablieren, das einen verbesserten Zugang zu Vorläufermaterialien und erweiterte Kapazitäten bietet. Angaben zu den finanziellen Umfängen der Separatoren-Belieferung macht Celgard in der Mitteilung aber nicht.

Celgard ist auf Trockenverfahren-Membranen spezialisiert, die als Separatoren für Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden. Celgard ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Polypore International, einem Unternehmen von Asahi Kasei. 2021 hat Polypore zusammen mit dem chinesischen Unternehmen Semcorp ein Joint Venture zur Produktion von Trockenprozess-Separatoren gegründet.

American Battery Factory (ABF) hatte im März Pläne zum Aufbau eines Netzwerks von LFP-Batteriefabriken in den USA vorgestellt. Die LFP-Batterien sollen für stationäre Anwendungen geeignet sein, aber auch für Elektrofahrzeuge wie Lkw, Busse, Straßenbahnen, landwirtschaftliche Fahrzeuge, E-Bikes, Roller, Gabelstapler und schwere Baumaschinen.

