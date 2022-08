Nettogewinn von BYD steigt im 2. Quartal deutlich

Der chinesische Hersteller BYD hat im zweiten Quartal 2022 einen Nettogewinn von knapp 2,8 Milliarden Yuan (rund 400 Millionen US-Dollar) erzielen können. Das entspricht einem Anstieg von 198 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einem Plus von 245 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2022.

Der Umsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 68 Prozent auf 83,77 Milliarden Yuan und um 25 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2022, wie „CnEVPost“ berichtet. In der kompletten ersten Jahreshälfte belief sich der Umsatz von BYD auf 150,6 Milliarden Yuan – ein Plus von 66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn von BYD im ersten Halbjahr 2022 lag bei 3,6 Milliarden Yuan und damit um 206 Prozent höher als im Vergleichszeitraum 2021.

BYD verkaufte im zweiten Quartal 355.021 New-Energy-Fahrzeuge (NEV), das stellt einen Zuwachs von 256 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, in dem 99.828 Einheiten verkauft wurden, und 24 Prozent mehr als im ersten Quartal 2022 dar (286.329 Einheiten).

Im ersten Halbjahr lag der Anteil von BYD am chinesischen NEV-Markt bei 24,7 Prozent. Sechs der Top-10-Verkäufe von NEV-Pkw in China waren BYD-Modelle. Wie berichtet hat BYD die Produktion und den Verkauf von Fahrzeugen, die ausschließlich mit Verbrennungsmotoren angetrieben werden, im März eingestellt.

Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Wochen seinen Markteintritt mit Pkw-Modellen in einer Reihe von europäischen Ländern angekündigt hatte, ist wie berichtet durchgesickert, welche Modelle der chinesische Hersteller auf dem Kontinent anbieten will. Der Aufschlag von BYD in Europa erfolgt demnach rein elektrisch.

