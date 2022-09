Fleetcor Technologies übernimmt Plugsurfing

Der finnische Energiekonzern Fortum, der Plugsurfing vor über vier Jahren übernommen hatte, verkauft den Berliner eMobility-Dienstleister an den US-amerikanischen Business-Payment-Anbieter Fleetcor Technologies.

Der Kaufpreis liegt laut Fortum bei rund 75 Millionen Euro. Unter Fleetcor will Plugsurfing sein Wachstum vorantreiben, weitere Investitionen in seine Produkte und Dienstleistungen tätigen, bestehende Partnerschaften und Kundenbeziehungen ausbauen sowie in neue Segmente expandieren.

Fleetcor Technologies erweitert durch die Übernahme von Plugsurfing seine Aktivitäten in der europäischen E-Mobilitätsbranche sowie das eigene Produktangebot für Bestands- und Neukunden. Damit reagiert das Unternehmen nach eigener Aussage auf die zunehmende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Gemeinsam mit Plugsurfing soll der Übergang von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu Elektrofahrzeugen beschleunigt werden.

„Die Investition von Fortum ermöglichte Plugsurfing die Entwicklung der Power Platform, Europas stabilster Plattform für das Laden von Elektrofahrzeugen. Dafür sind wir sehr dankbar! Unsere geschäftlichen Ziele und die von FLEETCOR Technologies ergänzen sich sehr gut. Dadurch können wir uns stärker auf unsere Produktentwicklung fokussieren und unseren Kunden und Partnern komplementäre Leistungen anbieten. Deshalb ist die Übernahme für uns der perfekte nächste Schritt gewesen, um unser Geschäft weiter anzukurbeln, neue Regionen zu erschließen sowie den Anforderungen und Veränderungen des E-Mobilitätsmarkts gerecht zu werden“, sagt Tatu Kulla, CEO von Plugsurfing. „Die Übernahme von Plugsurfing demonstriert unser Engagement, nutzerfreundliche E-Mobilitätslösungen für Tausende von Nutzer:innen unserer kommerziellen Flotte anbieten zu können. Gleichzeitig wollen wir neue Kundensegmente erschließen und knüpfen dafür an die einzigartigen Möglichkeiten, die Plugsurfing bereits heute hat, an”, ergänzt Tom Rowlands, Global Managing Director of EV bei Fleetcor.

Plugsurfing wurde 2012 in Berlin gegründet, 2018 aber vollständig vom finnischen Energieversorger Fortum übernommen. Das Unternehmen hat Büros in Berlin, Stockholm und Helsinki und beschäftigt circa 90 Mitarbeitende. Im Juli des vergangenen Jahres erneuerte das Unternehmen seine Partnerschaft mit Hubject, wodurch es sich den weiteren Zugang zur Roaming-Plattform Intercharge mit über 150.000 Ladestationen in Europa sicherte. Mit Jaguar Land Rover, Nissan, Polestar oder auch Volvo wurden in den letzten Jahren entsprechende Partnerschaften geschlossen. In diesem Jahr folgten mit Nio und Xpeng zwei weitere Hersteller. Mittlerweile verbindet Plugsurfing laut eigener Aussage über eine Million registrierte Fahrer:innen mit einem Netzwerk von 300.000 Ladestationen und ermöglicht so 800.000 Ladevorgänge pro Monat.

plugsurfing.com, fortum.com