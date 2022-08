Plugsurfing wird norwegischer Ladepartner von Xpeng

Plugsurfing hat eine weitere Kooperation mit einem chinesischen Elektroauto-Hersteller geschlossen. Xpeng-Fahrer in Norwegen erhalten die Ladelösung von Plugsurfing und einen Ladeschlüssel mit Co-Branding, der ihnen über das Plugsurfing-Netzwerk Zugang zu 300.000 öffentlichen Ladepunkten in ganz Europa verschafft.

Zuvor hatte Plugsurfing bereits eine Kooperation mit Nio für das Laden in Europa geschlossen. Die neue Zusammenarbeit mit Xpeng bleibt aber auf Norwegen beschränkt, wie Plugsurfing mitteilt.

Xpeng hatte Ende 2020 mit der Auslieferung von E-Autos in Norwegen begonnen und Ende 2021 seine Expansion auf die europäischen Märkte Dänemark, Norwegen, Schweden und die Niederlande angekündigt. Im Juni 2022 stoppte Xpeng mit Verweis auf die globalen Lieferkettenprobleme aber in den vier genannten Ländern die Vorbestellungen für sein Modell P5 bis auf Weiteres. Mit welchem Partner Xpeng nach der Wiederaufnahme der Pläne Ladedienste in Dänemark, Norwegen, Schweden und den Niederlanden anbieten will, ist noch nicht bekannt.

„Als führender Hersteller von Elektrofahrzeugen möchten wir jeden Teil der Customer Journey kontinuierlich verbessern, wozu auch das Angebot von Dienstleistungen gehört, die unsere Fahrzeugpalette ergänzen“, sagt Xpeng-CEO He Xiaopeng. Der Firmengründer selbst blick aber bereits über Norwegen hinaus: „Wir glauben, dass die Partnerschaft mit Plugsurfing dazu beitragen wird, unser Angebot für Fahrer in ganz Skandinavien zu stärken.“

