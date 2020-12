Xpeng startet Auslieferungen des G3 in Norwegen

Der chinesische Hersteller Xpeng hat mit der Auslieferung seiner Elektroautos an Kunden in Norwegen begonnen. 100 Exemplare des E-SUV Xpeng G3 werden gegenwärtig an ihre neuen Besitzer in 28 norwegischen Städten übergeben. Die Preise des Stromers starten in Norwegen bei 358.000 Kronen, umgerechnet rund 33.700 Euro.

Der G3 ist seit Dezember 2018 im chinesischen Handel, seit einem kleinen Update im Sommer 2019 kommt das E-SUV auf eine Reichweite von 451 Kilometer nach WLTP (und 520 km nach NEFZ). Für den Export nach Europa hat Xpeng seinen Elektro-SUV leicht angepasst. So wartet die norwegische G3-Version unter anderem mit einer englischen Benutzeroberfläche auf. Hintergrund ist, dass Xpeng mit dem E-SUV nach Norwegen in weitere europäische Länder expandieren will, in denen „es staatliche Absatzförderungen, eine fortschrittliche Ladeinfrastruktur und ein ausgeprägtes Bewusstsein für Elektroautos gibt“, teilt der chinesische Hersteller mit. Hauptabsatzmarkt bleibe aber China. Dort hat Xpeng zwischen Januar und November 2020 nach eigenen Angaben 21.341 Fahrzeuge abgesetzt, was im Vergleich zu 2019 einer Steigung um 87 Prozent entspricht.

Gebaut wird der G3 seit 2018 in Zhengzhou bei Auftragsfertiger Haima. Details zu dem Modell haben wir in einem früheren Bericht zusammengefasst. Im Frühjahr 2020 stellte Xpeng dem E-SUV dann eine E-Limousine namens P7 zur Seite. Diese wird allerdings im Unterschied zum G3 in einem eigenen Werk gebaut. Das neue Modell ist in allen Belangen etwas höher angesiedelt als das E-SUV. Bei der Reichweite kommt das neue Modell laut dem Hersteller etwa auf einen Wert von 706 Kilometern – allerdings nach dem veralteten Testzyklus NEFZ.

Wie erwartet will Xpeng auch die E-Limousine nach Europa bringen. Die Markteinführung solle innerhalb der kommenden zwölf Monate erfolgen, heißt es aus der Unternehmenszentrale. Laut CEO He Xiaopeng kommen beide Modelle gerade zu jenem Zeitpunkt nach Europa, an dem immer mehr Konsumenten zu nachhaltigeren Optionen für die individuelle Mobilität wechseln. Und: „Es gibt einen Wendepunkt: Regierungen auf der ganzen Welt intensivieren ihre Anstrengungen im Bezug auf eine emissionsfreie Zukunft. Wir freuen uns, eine treibende Kraft in der Beschleunigung dieses Wandels zu sein.“

Quelle: Info per E-Mail, carscoops.com, scmp.com