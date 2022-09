Auf- und Ausbau von Ladeinfrastruktur: Laden ist ein Grundrecht

Constantin Schwaab, CEO Wirelane, war bereits vor der Gründung von Wirelane (2016) überzeugter Elektromobilist. Dass der Auf- und Ausbau von Ladeinfrastruktur mehr als nur eine unternehmerische Idee ist, hat Schwaab damals nach nur wenigen Monaten mit eigenem E-Auto festgestellt.

Die Abkehr von gewohnten, fossilen Antriebsarten hin zu einer auf regenerativen Energien beruhenden Mobilität, ist das weltweit größte Infrastruktur- und Dekarbonisierungsvorhaben in der Geschichte der Menschheit. Mittlerweile sind allein in Deutschland insgesamt mehr als eine Million Autos mit Elektroantrieb unterwegs. Mit der steigenden Anzahl an Elektrofahrzeugen wächst auch der Bedarf an Lademöglichkeiten stetig. Anfang des Jahres 2022 hatte die Bundesnetzagentur 40.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland verzeichnet.

„Das Laden eines Elektrofahrzeuges ist ein Grundrecht – wie der uneingeschränkte Zugang zum Internet. Für alle immer und überall möglich. So sollte es zumindest sein“, so Schwaab und fügt hinzu: „Bei Wirelane arbeiten wir jeden Tag daran, durch unsere Kultur, unsere Vision vom flächendeckenden Laden und unsere Produkte dieses Vorhaben aktiv voranzutreiben, denn wir sind überzeugt davon, dass Technologie das Potenzial hat, fast jedes Problem zu lösen, mit dem die Menschheit heute konfrontiert ist.“









Als Full Service Provider im Bereich Ladeinfrastruktur, vor allem für die Bereiche Hotellerie und Real Estate, steht Wirelane für eine neue Generation intelligenter Ladelösungen. Durch das Zusammenspiel von zukunftsorientierten, eichrechtskonformen Ladesäulen, innovativer Betriebssoftware sowie attraktiven Installations- und Betriebsdienstleistungen bietet Wirelane seinen Kunden ein modernes Gesamtpaket für öffentliches, transaktionsbasiertes Laden. Wirelane bietet flexible Betreibermodelle und Support-Services, die es Kunden erleichtern Ladeinfrastruktur zu integrieren. Mit der Wirelane Business Solution wird der Kunde zum Charge Point Operator und kümmert sich lediglich um die Vorinstallation, die Hard- und Software wird bereits ab 0 Euro von Wirelane zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus kümmert sich Wirelane komplett um die Vermarktung, Abrechnung und den 1st-Level Kunden-Support. Im Modell Enterprise Solution, das sich vor allem an Hotelketten und Besitzer größerer Gewerbeimmobilien richtet, fungiert Wirelane über einen langfristigen Gestattungsvertrag auch als Charge Point Operator, für den Kunden fallen somit keine Kosten an.

Mit seinen innovativen Mobilitäts- und Ladelösungen wurde Wirelane nicht nur zum führenden Anbieter in der Hotellerie, sondern überzeugt auch namhafte Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft. Beispielsweise die Motel One Group, Leonardo Hotels, Prizeotel, Halbersbacher Hospitality Group, Union Investment, Momeni oder auch Städte, Kommunen und Gemeinden setzen beim Aufbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur auf Wirelane.

