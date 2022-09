Neue Ladesäulen-Generation von Alfen unterstützt Plug&Charge und bidirektionales Laden

Der niederländische Ladeinfrastruktur-Anbieter Alfen hat seine nächste Generation von Ladegeräten angekündigt. Diese wurde zur Unterstützung von ISO 15118 entwickelt und ermöglicht verbesserte intelligente Funktionen wie Plug&Charge und bidirektionales Laden.

Die durch ISO 15118 verbesserte Funktionalität ermögliche es einem E-Fahrzeug, mit einer Ladestation und dem Ökosystem des E-Fahrzeugs zu kommunizieren, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung. Mit Plug&Charge könne ein Fahrer sein Fahrzeug ohne App oder RFID-Karte an eine Ladesäule anschließen und aufladen, da das Auto und die Ladestation sich durch den Austausch von Zertifikaten automatisch gegenseitig identifizierten. Beim bidirektionalen Laden, auch Vehicle-2-Grid genannt, wird die Energie aus der Batterie eines Elektrofahrzeugs zurück ins Netz geleitet. Diese Entwicklung biete den Nutzern neue Möglichkeiten, sich vom Stromnetz unabhängiger zu machen, so das Unternehmen weiter.

Alfen ist damit nach eigenen Angaben einer der ersten Hersteller von AC-Ladegeräten, der die vollständige Implementierung und Kompatibilität der Plug&Charge-Funktionalität mit ISO 15118 realisiert. Nach den Worten von Michelle Lesh, Chief Commercial Officer bei Alfen, spiele diese Innovation eine Schlüsselrolle bei der Masseneinführung der Elektromobilität dar.

„Die Elektrifizierung der Mobilität in ganz Europa schreitet schnell voran, da sich die Länder im Rahmen des Fahrplans der Europäischen Union zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 konkrete Termine für den Ausstieg aus dem fossilen Verkehr gesetzt haben“, erläutert Lesh. „Um V2G und Plug & Charge Realität werden zu lassen, müssen die Ladestation, das Backend und das Fahrzeug diese Fähigkeiten unterstützen. Die EV-Ausrüstung von Alfen ist jetzt bereit, dies zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, diese innovativen Fähigkeiten voranzutreiben und ermutigen die Infrastrukturanbieter, den nächsten Schritt zu tun, um den Umfang der Fähigkeiten, die ISO 15118 bietet, zu ermöglichen.“

