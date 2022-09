eMobility update: Scania Verbrenner-Ende 2040 / Lucid verliert Köpfe / Ford E-Transit Custom

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“ – präsentiert von Tank & Rast, Ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn! Mit diesen Themen schicken wir Sie ins Wochenende: Scania will bis 2040 den Verbrenner aufgeben ++ Ford stellt E-Transit Custom im Detail vor ++ Herausforderungen von HPC-Ladeparks ++ Lucid ohne Produktionschef ++ Und Tesla Model Y im August vorn ++

#1 – Scania will Verbrenner-Aus bis 2040

Die Lkw-Marke Scania will bis zum Jahr 2040 auf den Verbrennungsmotor verzichten. Stattdessen wollen die Schweden nur noch Fahrzeuge mit Batterie-elektrischen Antrieben auf den Markt bringen. Das kündigte Christian Levin, der CEO von Scania, jetzt in einem Interview an.

#2 – Ford nennt Details zum E-Transit Custom

Ford Pro hat Details zum rein elektrischen E-Transit Custom bekannt gegeben. Der Transporter ist eines von vier neuen elektrischen Nutzfahrzeug-Modellen, die Ford Pro bis 2024 in Europa anbieten will.

#3 – Neuer HPC-Ladepark an Raststätte Kassel Ost

Tank & Rast und Mer haben kürzlich einen Schnellladepark an der Raststätte Kassel Ost an der A7 eröffnet. Die verantwortlichen Expertinnen und Experten stellen Ihnen im letzten Clip heute im Rahmen der Partnerschaft mit Tank & Rast die größten Herausforderungen beim Aufbau solcher HPC-Ladeparks vor.

#4 – Steht Lucid ohne Produktionschef da?

Der US-Elektroauto-Hersteller Lucid Motors verliert offenbar in einer schwierigen Phase mehrere hochrangige Manager – darunter auch Produktionschef Peter Hochholdinger.

#5 – KBA: Tesly Model Y im August vorn

Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Zulassungszahlen im abgelaufenen Monat. Laut Kraftfahrt-Bundesamt kamen im August 32.006 Elektroautos neu auf die Straßen. Das waren 10,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, was auf endlich wieder steigende Auslieferungen schließen lässt. Beim Marktanteil konnten die Elektroautos mit Blick auf das bisherige Jahr mit 16,1 Prozent einen neuen Rekordwert erzielen.

