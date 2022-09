Einfaches Laden auf höchstem Level mit den Wallboxen AMTRON Compact 2.0 und 2.0s

Elektromobilität ist der Schlüssel zu einer nachhaltigeren Zukunft und ersetzt das Tanken fossiler Brennstoffe zunehmend durch Laden mit Strom. Zuhause ankommen, Auto abstellen, Ladestecker anschließen und das E-Auto schnell und bequem mit der Kraft der Sonne laden – das ist der perfekte Alltag mit dem Elektroauto.

Folgende zwei Wallboxen sind genau für solche einen Anwendungsfall konzipiert. Mit dem AMTRON Compact 2.0 und 2.0s aus dem Hause Mennekes können Sie einfach, sicher und verlässlich ihr Elektroauto aufladen. Bei unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen bieten die beiden Wallboxen als hochwertige Einsteigermodelle höchste Qualität und maximale Anwenderfreundlichkeit zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein weiterer Vorteil: AMTRON Compact 2.0s kann Solarladen und vor unberechtigten Zugriffen schützen.

Höchst mögliche Ladeleistung

Die Ladeboxen verfügen über ein langes Ladekabel, das mit 7,5 Metern auch den letzten Winkel jeder Garage erreicht. Weiterhin ist durch den IP 54-Gehäuse-Schutzgrad auch eine Montage im Außenbereich möglich. Das lange Kabel lässt sich durch das integrierte Kabelmanagement einfach aufwickeln. Das erleichtert das Handling und macht die Wallbox alltagstauglich.

Ein echter Vorteil ist die hohe Ladeleistung mit bis zu 22 kW. Abhängig vom Fahrzeug halbiert dies die Ladezeit auf dem heimischen Parkplatz. Auch beim einphasigen Betrieb wird so die vor Ort höchst mögliche Ladeleistung ermöglicht.

Solarladen und Zugriffschutz

Ein echtes Highlight bietet der AMTRON Compact 2.0s. Er verfügt über die Möglichkeit des Solarladens, also die selbst erzeugte Energie vom Dach optimal und vor allem umweltfreundlich zu nutzen. Der Vorteil der MENNEKES Lösung: Diese Funktion wurde unabhängig vom Hersteller der PV-Anlage bzw. des Energiemanagement-Systems entwickelt. In der Hausinstallation wird ein externer Energiezähler eingebracht und mit dem AMTRON Compact 2.0s vernetzt. Die Wallbox steuert das Solarladen dann ganz allein und selbstständig. Der Nutzer bestimmt dabei per „Sonnen“-Taster, ob ausschließlich die eigens erzeugte Solarenergie oder Strom vom Netz genutzt werden soll. Für noch mehr Komfort und Steuermöglichkeiten können auch kompatible Energiemanagement-Systeme eingebunden werden.

Die Vorteile hierdurch liegen klar auf der Hand: Einsparpotentiale erkennen, die vorhandene Energie möglichst kostengünstig nutzen und dadurch den Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Strom maximieren. Denn nur durch die Berücksichtigung aller Stromverbraucher im Haus wird eine maximale Ausnutzung der heimischen Photovoltaikanlage gewährleistet.

Die AMTRON Compact 2.0s Geräte verfügen zudem über einen integrierten Zugangsschutz. Mittels RFID-Kartensystem kann so auch in Carports oder auf frei zugänglichen Flächen zu Hause sicher geladen und der Zugang zur Wallbox beschränkt werden.

Alle Infos zum vollumfassenden Angebot für Ladelösungen erhalten Interessenten auf der Internetseite: www.chargeupyourday.de.

