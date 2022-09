MG4 Electric startet bei 31.990 Euro

Die SAIC-Marke MG Motor hat zum jetzt erfolgten offiziellen Marktstart in Europa den Konfigurator für ihren MG4 Electric geöffnet. Der Kompakt-Stromer ist in drei Modellvarianten erhältlich und soll noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Bis 2025 wollen die Chinesen zehn Baureihen anbieten.

Den Einstieg bildet der MG4 Electric Standard mit einer Batteriekapazität von 51 kWh, einer maximalen Reichweite von 350 Kilometern im WLTP-Zyklus und einem 125 kW leistenden Elektromotor im Heck. Der MG4 Electric Comfort und der MG4 Electric Luxury verfügen jeweils über eine 64-kWh-Batterie und einen Elektromotor mit 150 kW. Das Comfort-Modell kommt damit bis zu 450 Kilometer weit.

Die Listenpreise beginnen in Deutschland bei 31.990 Euro. Vorbestellungen waren seit Anfang August möglich. Die ersten Fahrzeuge sollen laut MG Motor noch 2022 an Kundinnen und Kunden aus dem Vorbesteller-Programm ausgeliefert werden. Diese Aussage scheint auch sehr realistisch, schließlich sind Anfang September über 1.000 Exemplare des elektrischen Kompaktmodells im Hafen von Zeebrugge (Belgien) eingetroffen.

Anders als weitere E-Modelle von MG, wie etwa der MG5 Electric oder der ZS EV, baut der MG4 nicht mehr auf einer Verbrenner-Plattform auf. Die Basis für das neue Modell ist eine reine E-Plattform namens „Modular Scalable Platform“ oder kurz MSP. Diese soll große Vorteile beim Packaging bringen – BEV-üblich hat der MG4 Electric einen langen Radstand, kurze Überhänge und nur eine sehr kurze Fronthaube. Die Batteriezellen sind im Pack liegend angeordnet, womit die gesamte Einheit nur elf Zentimeter hoch ist. Weitere technische Daten, etwa zum Laden, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Beim MG4 handelt es sich laut der Mitteilung um ein global entwickeltes Modell. Beteiligt waren etwa das SAIC Motor Design Center in Shanghai, das Advanced Design Studio in London und das ebenfalls in der britischen Hauptstadt ansässige Royal College of Art. Die Technik des 4,29 Meter langen Kompaktmodells stammt aber größtenteils aus China.

Da die MSP Radstände zwischen 2,65 und 3,10 Metern ermöglicht, hat MG Motor bei den 2,71 Metern des MG4 noch Luft nach unten und vor allem nach oben für weitere Modelle – bis 2025 kündigt die Marke zehn Modellreihen an. „Die Einführung des MG4 Electric ist unser neuer bisheriger Schritt. Und es wird noch mehr kommen“, sagt Xinyu Liu, CEO von MG Motor Europe. „MG Motor hat sich zum Ziel gesetzt, intelligente Mobilitätslösungen mit angesehenen, aber gut ausgestatteten und qualitativ hochwertigen Autos zu entwickeln, die ein großartiges Fahrerlebnis bieten. Und wir setzen uns dafür ein, diese begehrenswerten Fahrzeuge für jeden zugänglich zu machen. Bis zum Jahr 2025 werden wir das Portfolio der Marke auf zehn Modelle erweitern, um die Kundenbedürfnisse in verschiedenen Segmenten – vom Kleinstwagen bis zu Sportwagen – zu erfüllen.“

