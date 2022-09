ABB E-Mobility baut neues US-Werk für Ladesäulen

ABB E-Mobility erweitert seine Fertigungskapazitäten für Ladestationen in den USA. Hierfür hat das Unternehmen angekündigt, mehrere Millionen Dollar in einen neuen Standort in Columbia im Bundesstaat South Carolina zu investieren.

Dort sollen ab 2023 jährlich bis zu 10.000 Ladestationen mit Leistungen zwischen 20 kW und 180 kW produziert werden, wie ABB E-Mobility mitteilt. An seinen bestehenden Standorten in den USA fertigt ABB E-Mobility bereits Ladestationen für Nahverkehrsbusse mit Leistungen von 150 kW bis 450 kW.

Das neue Werk werde es dem Unternehmen erlauben, „schneller auf die Nachfrage am US-Markt zu reagieren, seine Lieferkette effizienter und lokaler zu machen und die Lieferfristen zu verkürzen“, wie ABB schreibt. In dem Werk sollen 100 neue Arbeitsplätze entstehen.

Doch das ist natürlich nur ein Teil der Motivation für das neue Werk: Die Produktion in Columbia wird auch konform mit dem „Buy America Act“ sein. Konkret sollen die in South Carolina produzierten Ladegeräte die von der Federal Highway Administration (FHWA) vorgeschlagenen Rahmenbedingungen des Buy America Act für Ladestationen sowie die Anforderungen des National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) Programms erfüllen – und somit bei der anstehenden Ladeinfrastruktur-Offensive in den USA förderfähig sein.

Bob Stojanovic, Vice President bei ABB E-Mobility Nordamerika, sieht in dem neuen Standort ein weiteres Beispiel dafür, wie das Unternehmen die E-Mobilität in den USA „mit hochwertigen und zuverlässigen Ladelösungen“ vorantreibe. „Der Investitionsbedarf im US-amerikanischen Elektromobilitätssektor war nie grösser. Bis 2030 werden voraussichtlich 18 Millionen Elektrofahrzeuge auf den Strassen Nordamerikas fahren“, sagt Stojanovic.

ABB hat nach eigenen Angaben seit 2010 14 Milliarden Dollar in den Ausbau der Anlagen, betriebliche Verbesserungen, moderne Ausstattung, Produkte und die Mitarbeitenden investiert. Das Unternehmen beschäftigt in den USA mehr als 20.000 Menschen an über 40 Produktions- und Vertriebsstandorten.

abb.com