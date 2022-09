Tevva startet Produktion und Auslieferungen seines E-Lkw

Der britische E-Lkw-Entwickler Tevva hat in Tilbury (Essex) mit der Serienproduktion seines Batterie-elektrischen 7,5-Tonners begonnen. Das erste Serienmodell wurde bereits ausgeliefert – an das Unternehmen Kinaxia Logistics. Auf der IAA soll es Infos zur geplanten Europa-Expansion geben.

Der 7,5-Tonner erreicht laut Tevva im reinen Elektrobetrieb eine Reichweite von bis zu 110 Meilen (180 Kilometer), mit aktiviertem Brennstoffzellen-Range-Extender sind es demnach bis zu 272 Meilen (440 Kilometer). Der E-Lkw ist als Rechts- und Linkslenker erhältlich.

Als Tevva den 7,5-Tonner mit dem BZ-Range-Extender im September 2021 erstmals vorgestellt hatte, hieß es noch, dass die Produktion im Juli 2022 anlaufen solle. Angesichts der globalen Lieferketten-Probleme und den bekannten Herausforderungen bei einem Produktionsanlauf für Startups erscheinen die zwei Monate Verzögerung eher gering – sofern Tevva die Produktion in der Folge am Laufen halten und hochskalieren kann.

Denn gemäß der Pläne soll bald ausgebaut werden: Der 7,5-Tonner ist nur das erste Modell einer ganzen Lkw-Familie mit diesem Antriebskonzept. Neben dem bekannten Modell sind ein 12-Tonner sowie eine 19-Tonnen-Variante geplant. Letztere will Tevva auf der IAA Transportation in der kommenden Woche vorstellen.

Auf der Messe in Hannover will das Unternehmen auch Einzelheiten zu seinen Plänen für Kontinentaleuropa bekannt geben. Das dürfte auch neue Produktionsstätten voraussetzen: Denn in der Mitteilung heißt es, dass sich das Unternehmen zu einer „Build where we sell“-Philosophie bekennt.

In der Mitteilung zum Produktionsstart gibt Tevva auch einige Einblicke in die Erprobungsphase. Bei den Hitze-Tests in der spanischen Sierra Nevada ist der mit 2,5 Tonnen beladene 7,5-Tonner wiederholt auf Passstraßen mit bis zu 2.500 Meter Höhe abgefahren. Dabei soll es „keinen merklichen Leistungsabfall“ gegeben haben. Das war übrigens auch das Ergebnis der Kaltwettertests in Finnland, 300 Kilometer nördlich des Polarkreises.

