DHL Express Canada beschafft 110 E-Fahrzeuge

DHL Express Canada hat angekündigt, über die nächsten zwölf Monate 110 Elektrofahrzeuge zu beschaffen. Die ersten zehn der E-Fahrzeuge sollen noch in diesem Jahr in Montreal in Betrieb gehen.

Dabei wird es sich um mittelschwere E-Lkw der Klasse 6 mit einer Reichweite von 290 Kilometern und einer Akku-Kapazität von 252 kWh handeln, wie das Portal „Electric Autonomy“ schreibt. Der Hersteller wird nicht genannt. Klasse-6-Fahrzeuge sind in Nordamerika mit einem Gewicht von 19.501 bis 26.000 Pfund (8,846 bis 11,793 Tonnen) am oberen Ende der mittelschweren Nutzfahrzeuge angesiedelt.

DHL plant, die weiteren 100 Elektrofahrzeuge bis Mitte 2023 in seine Flotten in verschiedenen kanadischen Städten wie Ottawa, Hamilton, Toronto, Vancouver, Edmonton und Calgary aufzunehmen. Die Gesamtinvestition in Höhe von 15 Millionen kanadischen Dollar fließt zum Teil auch in den Aufbau der für die Stromer benötigten Ladeinfrastruktur.

„Wir haben ehrgeizige Pläne, im Rahmen unseres Fokus auf Nachhaltigkeit in Elektrofahrzeuge zu investieren“, sagt Andrew Williams, CEO von DHL Express Canada. „Die Einführung dieser Elektro-Lkw in unserem Land ist ein großer Schritt nach vorne, um unsere Ziele für sauberen Transport zu erreichen.“

Die DHL Group will wie berichtet bis zum Jahr 2030 rund 60 Prozent ihrer weltweiten Lieferfahrzeuge für die letzte Meile auf Elektroantriebe umstellen.

electricautonomy.ca