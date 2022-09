VW wohl vor Batterie-Rückruf von ID.3 und ID.4

VW wird offenbar weltweit rund 10.000 Exemplare der Elektromodelle ID.3 und ID.4 zurückrufen, davon etwa 3.000 in Deutschland. Über den anstehenden Rückruf berichtet die Elektroauto-Vermietung Nextmove unter Berufung auf eine Mitteilung des Herstellers an sein Händlernetz.

VW habe „festgestellt, dass an ID.3 und ID.4 Fahrzeugen eines begrenzten Fertigungszeitraumes Batteriezellen in der Hochvoltbatterie verbaut worden sind, die aufgrund eines Fertigungsfehlers eine erhöhte Selbstentladung aufweisen“. Die Kunden werden von den Händlern informiert und in die Werkstatt gebeten, wo gegebenenfalls die defekten Batteriemodule ausgetauscht werden.

Einen Eintrag in der Rückruf-Datenbank des KBA zu dem Vorgang gibt es jedoch noch nicht.

nextmove.de