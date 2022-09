Connect Bus bestellt 47 elektrische Ebusco-3.0-Busse

Connect Bus hat den niederländischen Elektrobushersteller Ebusco mit der Lieferung von 47 E-Bussen beauftragt. Die insgesamt 47 Ebusco 3.0 in 12-Meter- sowie in 18-Meter-Ausführungen sollen Ende 2023 geliefert werden und für die Verkehrsbetriebe Länstrafiken Kronoberg im schwedischen Växjö fahren.

Im Konkreten bestellte Connect Bus 29 Ebusco 3.0 12-Meter- und 18 Ebusco 3.0 18-Meter-Busse. Das in Schweden und Norwegen tätige Unternehmen war zuvor kein Kunde der Niederländer. Mit dem Vertrag nimmt Ebusco einen neuen Betreiber in seinen Kundenstamm auf, heißt es in einer Mitteilung.

„Es ist großartig zu sehen, dass wir kurz nach unserem ersten Auftrag gleich einen zweiten mit einem so großartigen Kunden wie Connect Bus abschließen können“, kommentiert Peter Bijvelds, CEO von Ebusco. „Es ist eine weitere Bestätigung, dass unsere Wachstumspläne umgesetzt werden können, sowohl mit bestehenden Kunden als auch, wie in diesem Fall, mit neuen Kunden. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Connect Bus.“

Laut Ebusco-Mitteilung betreibt Connect Bus öffentliche Verkehrsdienste, Schulbusse und Sondertransporte für Kommunen und Verkehrsbetriebe. Den Angaben zufolge beschäftigt das Unternehmen rund 3.700 Mitarbeiter und hat etwa 2.600 Fahrzeuge im Einsatz. Connect Bus sei aus einer Fusion von zwei schwedischen und vier norwegischen Unternehmen hervorgegangen, heißt es weiter. Das Unternehmen ist sowohl in Schweden als auch in Norwegen tätig, unter anderem in Småland, Westschweden und Jämtland.

Vor einigen Tagen hatte Ebusco bereits einen Auftrag des ÖPNV-Betreibers Nobina über 76 Elektrobusse des Typs Ebusco 3.0 erhalten, die ab Ende 2023 im Raum Oslo zum Einsatz kommen sollen. Der Ebusco 3.0 ist bekanntlich das neueste Modell der Niederländer, der 2019 erstmals vorgestellt wurde. Der 3.0 zeichnet sich durch sein Leichtbau-Chassis aus, das die Reichweite der Fahrzeuge erhöhen soll. Das Modell Ebusco 2.2 ist weiterhin im Angebot.

