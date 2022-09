Nobina ordert 76 Ebusco-Elektrobusse für Norwegen

Der niederländische Elektrobushersteller Ebusco hat einen weiteren Auftrag vom ÖPNV-Betreiber Nobina erhalten. Dieser umfasst 76 Elektrobusse des Typs Ebusco 3.0, die Ende 2023 ausgeliefert werden und im Raum Oslo zum Einsatz kommen sollen.

Konkret bestellt Nobina 22 Exemplare des Ebusco 3.0 in der 12-Meter- und 54 Exemplare in der 18-Meter-Ausführung. Für den ÖPNV-Betreiber ist es das erste Mal, dass er Ebusco-Busse in Norwegen einsetzt. Die vorherigen Bestellungen – die jüngste datiert aus dem Juli – waren alle für Dänemark bestimmt.

Der Ebusco 3.0 ist bekanntlich das neueste Modell der Niederländer, der 2019 erstmals vorgestellt wurde. Der 3.0 zeichnet sich durch sein Leichtbau-Chassis aus, was wiederum die Reichweite der Fahrzeuge erhöhen soll. Das Modell Ebusco 2.2 ist aber weiterhin im Angebot.

Die 76 nun bestellten E-Busse werdenkonkret von den öffentlichen Verkehrsbetrieben Ruter in Norwegen eingesetzt und fahren in und um Oslo. Die Anzahl der Ebusco-Busse in der gesamten Nobina-Flotte wird mit dem neuen Auftrag auf 176 steigen. Das ist aber bei Weitem nicht die Gesamtzahl von Elektrobussen, denn Nobina ist gleichzeitig E-Bus-Kunde bei BYD, Van Hool, MAN und Volvo.

„Als größtes öffentliches Verkehrsunternehmen mit der größten Elektrobusflotte in der nordischen Region haben wir großes Interesse an der Entwicklung neuer nachhaltiger Busse, Technologien und Materialien von Ebusco“, äußert Jens Råsten, Flottenmanager bei der Nobina Group, anlässlich der Auftragsvergabe. „Außerdem sind wir an den erweiterten europäischen Produktionskapazitäten von Ebusco für unsere Fahrgäste und PTAs in der nordischen Region interessiert.“

ebusco.com